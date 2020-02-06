Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.

Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета — $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти $200 млн», — приводит БЕЛТА слова Румаса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.

Также Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным 7 февраля, президент Белоруссии назвал эту встречу «моментом истины».