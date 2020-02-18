Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»
  • РИА Новости

Как передаёт БЕЛТА, Лукашенко поблагодарил Сечина за его визит в Минск и выразил желание обсудить с ним ситуацию в российско-белорусских отношениях в нефтяной сфере.

«Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», — сказал он.

По его словам, в 2019 году компания поставила и переработала в Белоруссии половину нефти, которую государство покупало в России.

В свою очередь, Сечин отметил настрой на конструктивную работу. 

Ранее сообщалось, что Белоруссия прорабатывает с Польшей варианты поставок американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом по одной из веток нефтепровода «Дружба».

На фоне нефтегазовых споров Лукашенко неоднократно говорил, что страна ищет источники альтернативных поставок.

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