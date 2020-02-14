Белоруссия прорабатывает вариант поставок нефти через порт Гданьска

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба».
Белоруссия прорабатывает вариант поставок нефти через порт Гданьска
  • Reuters

«Мы сейчас из Гданьска поставим по трубе», — приводит БЕЛТА его слова. 

Лукашенко отметил, что вопрос обсуждается.

«Купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединённых Штатов Америки», — пояснил он.

Президент подчеркнул, что в таком случае уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Белоруссия — качать из Европы. 

Он добавил, что для поставок также задействуют балтийские порты.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.

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