Белоруссия прорабатывает вариант поставок нефти через порт Гданьска
- Reuters
«Мы сейчас из Гданьска поставим по трубе», — приводит БЕЛТА его слова.
Лукашенко отметил, что вопрос обсуждается.
«Купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединённых Штатов Америки», — пояснил он.
Президент подчеркнул, что в таком случае уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Белоруссия — качать из Европы.
Он добавил, что для поставок также задействуют балтийские порты.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.