Белоруссия прорабатывает вариант поставок нефти через порт Гданьска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба».

«Мы сейчас из Гданьска поставим по трубе», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что вопрос обсуждается.

«Купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединённых Штатов Америки», — пояснил он.

Президент подчеркнул, что в таком случае уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Белоруссия — качать из Европы.

Он добавил, что для поставок также задействуют балтийские порты.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.