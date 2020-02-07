«На прежней коммерческой основе»: Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. По его словам, Минск будет получать природный газ на тех же условиях, что и в 2019 году. Между тем нефть республика будет закупать на прежней коммерческой основе.

Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли в позитивном ключе. Об этом рассказал замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

«Переговоры прошли в весьма позитивном ключе, договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции», — цитирует Козака РИА Новости.

В ходе встречи стороны договорились, что поставки газа Минску в течение 2020 года будут осуществляться на условиях 2019 года. В то же время нефть будет поставляться «на прежней коммерческой основе».

«На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия. Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок едины. На тех же условиях, на которых продаётся нефть на российском рынке, она продаётся и на белорусском рынке, нет отличий», — пояснил Козак.

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Он добавил, что белорусская сторона просила о скидке на нефть, однако это означало бы введение государственного регулирования рынка, что не представляется возможным. Он пояснил, что Россия не может «постоянно менять правила игры», так как этим поставит в «непонятное положение» свои нефтяные компании. В связи с этим российская сторона будет способствовать достижению коммерческих договорённостей между потребителями в Белоруссии и российскими компаниями, уточнил он.

Стоит отметить, что часть российской делегации не успела прилететь к началу переговоров из-за плохих погодных условий. Спецборт, на котором находились пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, вылетел в Сочи уже после окончания встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в формате тет-а-тет, которая продлилась около полутора часов.

«У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (беседовали в формате один на один. — RT), затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», — рассказал российский лидер.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что они с Путиным обсудили не только актуальные вопросы двусторонних отношений, но и темы, касающиеся «многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза», а также проводимую ими политику.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времён нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», — сказал белорусский лидер в начале переговоров в расширенном составе.

От России на них присутствовали Дмитрий Козак, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе встречи лидеры намерены обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе вопросы интеграции в рамках Союзного государства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встрече глав государств предшествовали «непрекращающиеся контакты на рабочем уровне».

Напомним, договор о создании союза России и Белоруссии предполагает постепенную унификацию законодательства и образование единых органов власти. В конце 2019 года стороны констатировали, что за прошедшие с момента подписания соглашения 20 лет многие из указанных в нём положений не были реализованы, в связи с чем, как отмечал Владимир Путин, он и Александр Лукашенко приняли решение об ускорении интеграционных процессов. В декабре 2019 года лидеры провели две встречи, на которых обсуждали проблемы создания Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лёд в рамках товарищеского матча по хоккею

Хоккей в «Галактике»

После завершения переговоров в расширенном составе главы государств отправились в спортивно-культурный комплекс «Галактика». Там Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лёд в рамках товарищеского матча по хоккею. Лидеры двух стран играли за одну команду. Также участником встречи стал сын белорусского президента Николай. За их игрой наблюдал бывший премьер-министр РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Заметим, что в феврале 2019 года Путин и Лукашенко выступали вместе за команду «Тигры» в товарищеском матче на арене «Шайба» в Сочи. Их коллектив нанёс разгромное поражение соперникам со счётом 16:1.