«Подходы будут сближены»: какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 7 февраля переговоры в Сочи. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, стороны обсудят интеграцию в рамках Союзного государства. Помимо этого, по мнению аналитиков, лидеры также затронут вопрос поставок российской нефти в Белоруссию. Эксперты отмечают, что, несмотря на наличие разногласий по ряду вопросов, обе стороны нацелены на конструктивный диалог и осознают важность союзных отношений для обеих стран.

7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По информации пресс-службы Кремля, лидеры обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе вопросы интеграции в рамках Союзного государства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встрече глав государств предшествовали «непрекращающиеся контакты на рабочем уровне».

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, на переговорах может быть дан новый импульс интеграционным процессам.

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«Во второй половине прошлого года Москва и Минск успешно вели переговоры о том, как двигаться дальше в вопросе углубления интеграции. Велась подготовка дорожных карт, они были почти согласованы, осталось на согласовании около 20%. Но затем эти переговоры на уровне профильных министерств были поставлены на паузу. Наверное, сейчас на этой встрече руководители государств будут выступать за то, чтобы снять эту паузу и достичь соглашения о том, как будет развиваться в дальнейшем союзный договор», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Александр Лукашенко, анонсируя предстоящую встречу, назвал её «моментом истины» для отношений двух стран. По мнению преподавателя Президентской академии РАНХиГС Сергея Маргулиса, таким образом белорусский лидер подчеркнул то большое значение, которое в Минске придают переговорам в Сочи.

«Лукашенко хочет повысить значимость этой встречи, показать, что именно на ней всё должно решиться относительно дальнейшей судьбы интеграции в рамках Союзного государства», — рассказал аналитик в интервью RT.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Союзное строительство

Как полагают политологи, углубление интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства займёт центральное место на переговорах.

Договор о создании союза России и Белоруссии был заключён в 1999 году. Документ предполагает постепенную унификацию законодательства и образование единых органов власти. Однако в конце 2019 года стороны констатировали, что за прошедшие с момента подписания соглашения 20 лет многие из указанных в нём положений не были реализованы.

«Есть определённые достижения, особенно в социальной сфере, но решения, которые были в своё время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своём большинстве, основополагающие решения — они не реализованы. Просто там 90% не сделано по каждому из вопросов»,— заявил в декабре 2019 года Владимир Путин.

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По этой причине, отметил российский лидер, он и Александр Лукашенко приняли решение об ускорении интеграционных процессов. В декабре 2019 года лидеры провели две встречи, на которых обсуждали проблемы создания Союзного государства.

О том, что вопросы интеграции займут центральное место на переговорах, заявил и российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Обращая внимание на решение оперативных вопросов, прежде всего входящих в энергетическую повестку, надо видеть перспективы союзного строительства, значимость большой интеграционной работы правительств в прошлом году, видеть новую практику, которой не было раньше, — согласование дорожных карт», — приводит слова Мезенцева Интерфакс.

По мнению сотрудника Института философии Национальной академии наук Белоруссии Петра Петровского, даже гипотетический отказ от построения Союзного государства нанёс бы вред обеим странам, поэтому ни РФ, ни Белоруссия на это не пойдут.

«Лидеры стран найдут компромиссное решение, потому что Путин и Лукашенко осознают ценность партнёрства», — сообщил Петровский.

Энергетические вопросы

Как считают политологи, ещё одна тема, которая с большой долей вероятности будет обсуждаться на переговорах, — энергетика. В этой сфере между двумя странами накопились нерешённые вопросы.

Так, в конце прошлого года Москва и Минск не смогли достичь соглашения о тарифах на нефть, из-за чего с 1 января 2020 года Россия вынуждена была приостановить поставки этого сырья в Белоруссию. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку сырья на белорусские НПЗ.

В ответ Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен искать альтернативных поставщиков, чтобы снизить долю закупок нефти у России до 30—40% от общего объёма импорта. Белоруссия направила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану, а также странам Балтии соответствующие коммерческие предложения.

По мнению экспертов, таким образом Лукашенко пытается добиться для своей страны более выгодных цен на энергоресурсы, однако Белоруссия не собирается отказываться от поставок из РФ, поскольку российские тарифы гораздо ниже общемировых.

«Заявление Белоруссии, касающееся закупок альтернативной нефти, — это элемент торга, потому что любые альтернативные варианты обойдутся белорусской стороне гораздо дороже, соответственно, на этом Минск не сможет зарабатывать. Не стоит забывать, что почти четверть внешнего торгового оборота Белоруссии — это торговля российской нефтью», — пояснил Сергей Маргулис.

На фоне разногласий по вопросу поставок нефти 1 февраля Белоруссию посетил госсекретарь США Майк Помпео. Глава Госдепа заявил, что США якобы готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти по конкурентным ценам.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод

РИА Новости

© Андрей Александров

Приезд американского чиновника не повлияет на переговоры России и Белоруссии, считает Маргулис.

«Визит Помпео вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в данном вопросе. Этой встрече не нужно придавать чрезмерного значения. Руководство Белоруссии ведёт многовекторную политику, Лукашенко часто встречается с различными лидерами западных государств, это обычная практика», — пояснил аналитик.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По его словам, Минск вряд ли рассчитывает на какое-то партнёрство с США, потому что понимает, что у Вашингтона есть свои интересы, которые далеко не всегда совпадают с интересами Белоруссии, особенно если учитывать её союзнические обязательства перед РФ.

«Белоруссия не только не получит нефть от американцев по тем ценам, по которым хочет, — она вообще ничего не получит. В Минске это понимают», — сказал эксперт в интервью RT.

В свою очередь, Оленченко отметил, что разногласия между Москвой и Минском в сфере энергетики не являются неразрешимыми.

«Я бы не сказал, что это разногласия. Это разные подходы к тому, как строить наши дальнейшие отношения. Я думаю, что эти подходы будут сближены, и движение будет продолжено», — отметил аналитик.

«Всегда находятся в диалоге»

Несмотря на ряд разногласий в области энергетики, экономические связи России и Белоруссии находятся на стабильно высоком уровне, отметил Сергей Маргулис.

«Торгово-экономические отношения стран находятся на достаточно высоком уровне, в том числе в сфере сельского хозяйства, металлургической промышленности», — пояснил он.

По итогам 2018 года Белоруссия по размеру товарооборота с Россией заняла четвёртое место, обойдя такие крупные экономики, как Турция, США, Япония и Франция.

В российском экспорте преобладают преимущественно топливно-энергетические товары, а также оборудование и автомобили, в то время как в белорусском —продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция и машины. При этом на Россию приходится почти половина всего товарооборота Белоруссии.

Эксперты отмечают, что существующие между странами проблемы Владимир Путин и Александр Лукашенко всегда стараются решать в ходе личных встреч. Об этом говорит динамичность двусторонних контактов на высшем уровне.

«Контакты между нашими странами осуществлялись и осуществляются», — заявил Оленченко, отметив, что оба лидера «всегда находятся в диалоге» и стремятся «достичь взаимовыгодных решений».