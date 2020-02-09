«Не уступили дорогу»: в Казахстане рассказали о причинах массовой драки с десятью погибшими

Власти Казахстана заявили, что в массовой драке на юге страны десять человек погибли и несколько десятков получили ранения, в том числе пятеро полицейских. В МВД республики рассказали, что причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт. Сотрудники правоохранительных органов намерены оставаться в районе инцидента до полной ликвидации угроз безопасности. К настоящему времени у участников драки изъято несколько единиц огнестрельного оружия и более 50 бутылок с зажигательной смесью.

Десять человек погибли в результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана, заявили в МВД республики.

«В ходе массовых беспорядков погибли десять человек, 43 были госпитализированы. На сегодня остаются 39 госпитализированных», — рассказал заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди в ходе брифинга.

Как уточнила вице-министр здравоохранения страны Лязат Актаева, восемь человек погибли на месте, ещё двое скончались «после проведённого оперативного вмешательства в связи с травмами, несовместимыми с жизнью». Всего за медицинской помощью после инцидента на юге Казахстана обратились 165 человек.

Говоря о причинах массовой драки, заместитель руководителя МВД упомянул дорожный конфликт.

«5 февраля произошёл дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству», — цитирует Калайчиди ТАСС.

Он уточнил, что среди раненых оказались пятеро сотрудников правоохранительных органов. По словам Калайчиди, полицейские не применяли оружие, поскольку конфликт произошёл в населённом пункте в ночное время.

Замглавы МВД заверил, что представители правоохранительных органов останутся в районе беспорядков вплоть до полной ликвидации всех возможных угроз.

«Все привлечённые силы будут оставаться до тех пор, пока не будет до конца стабилизирована обстановка и у местных жителей и у нас не будет уверенности в том, что каких-либо угроз безопасности не существует», — сказал замминистра.

Напомним, что вечером 7 февраля почти тысяча жителей Кордайского района Жамбылской области Казахстана приняли участие в массовой драке. Власти республики уточнили, что в основе беспорядков лежал бытовой конфликт, который подстрекатели стремились перевести «в межэтническую плоскость».

Глава МВД республики Ерлан Тургумбаев уточнил, что участники драки активно сопротивлялись сотрудникам полиции и отказывались повиноваться законным требованиям стражей порядка, а также применяли металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. Задержаны почти 50 человек.

В общей сложности полиция изъяла у участников беспорядков два охотничьих ружья, два пистолета и 54 бутылки с зажигательной смесью.

Для контроля ситуации вокруг нескольких населённых пунктов власти выставили блокпосты. Кроме того, по информации издания Tengrinews, в Жамбылской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, к настоящему времени обстановка в районе массовой драки стабилизировалась. Глава государства подчеркнул, что виновных в эскалации конфликта провокаторов привлекут к ответственности.

Он также отметил, что наказание ждёт «сотрудников госорганов», которые допустили подобное развитие ситуации. Вместе с тем президент не уточнил, о каких именно ведомствах идёт речь.

Известно, что в результате совершённых во время беспорядков поджогов повреждено более 30 жилых домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля.

Правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование по ст. 272 УК Республики Казахстан («Организация и участие в массовых беспорядках») и ст. 99 УК РК («Убийство»).

Для ликвидации последствий массовой драки президент Казахстана поручил создать правительственную комиссию. Руководитель этого объединения вице-премьер Бердибек Сапарбаев выступил с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Он также призвал жителей Казахстана, которые с началом беспорядков выехали в Киргизию, возвращаться домой.

«Все дома, которые были разрушены, мы восстановим, окажем семьям помощь. Наши специалисты работают, оценивают ущерб. Ещё раз мы ко всем обращаемся: скажите своим близким, которые уехали, которые сейчас находятся в Кыргызстане у своих родственников, — надо возвращаться», — цитирует Сапарбаева пресс-служба правительства Казахстана.

В сообщении на сайте правительства также указано, что очереди прибывающих из Киргизии казахстанцев выстроились на пункте «Аухатты», среди них много женщин и детей.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Киргизии, в Казахстан после беспорядков вернулись уже более тысячи человек.