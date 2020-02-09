Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

Число жертв беспорядков в Кордайском районе возросло до 9, сообщает корреспондент Хабар 24 со ссылкой на акима Масанчинского сельского округа.



Один из пострадавших 1995 года рождения скончался накануне вечером в больнице.



📌Обновление:

Погибших официально уже 10 pic.twitter.com/rU8akxKHrN