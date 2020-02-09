Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

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Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти.
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
  • © Vyacheslav OSELEDKO / AFP

Как сообщает новостной портал «Хабар 24», в больницах скончались двое пострадавших.

«Обновление: погибших официально уже 10», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 127 пострадавших в результате беспорядков в Казахстане.

Подробнее — в материале RT.

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