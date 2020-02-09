Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
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Как сообщает новостной портал «Хабар 24», в больницах скончались двое пострадавших.
«Обновление: погибших официально уже 10», — указывается в заявлении.
Число жертв беспорядков в Кордайском районе возросло до 9, сообщает корреспондент Хабар 24 со ссылкой на акима Масанчинского сельского округа.— Хабар 24 (@tvkhabar24) February 9, 2020
Один из пострадавших 1995 года рождения скончался накануне вечером в больнице.
📌Обновление:
Погибших официально уже 10 pic.twitter.com/rU8akxKHrN
Ранее сообщалось о восьми погибших и 127 пострадавших в результате беспорядков в Казахстане.
Подробнее — в материале RT.