Восемь погибших, более 100 пострадавших и 47 задержанных: что известно о массовой драке на юге Казахстана

В результате массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек, ещё 127 обратились за медпомощью. По данным генконсульства РФ, никто из россиян в этом происшествии не пострадал. Как сообщили в МВД республики, задержаны 47 человек, началось досудебное расследование по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и убийстве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил силовым ведомствам наказать виновных, в том числе подстрекателей и распространителей дезинформации, которые пытались перевести бытовой конфликт «в межэтническую плоскость».

Жертвами массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана стали восемь человек. Об этом в ходе брифинга сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

«Восемь человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка различные травмы получили также сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения. В результате хулиганских действий, сопряжённых с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины», — заявил Тургумбаев.

Согласно данным правительства Казахстана, в общей сложности за медпомощью обратились 127 человек, 84 из них после осмотра были отпущены домой.

«В медучреждения госпитализированы 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. Пять пациентов переведены по линии санитарной авиации в Алма-Ату и 1 пациент в больницу Тараза. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Согласно данным Генерального консульства России в Алма-Ате, российских граждан среди пострадавших и погибших нет.

Почти 50 человек задержаны

Министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев также сообщил о задержании 47 человек и начале досудебного расследования по статьям об организации и участии в массовых беспорядках (статья 272 УК Республики Казахстан) и убийстве (статья 99 УК РК).

По его словам, групповая драка началась в пятницу, 7 февраля, около 19:00 по местному времени (16:00 мск) на окраине села Масанчи, где «собралось около 70 агрессивно настроенных жителей». При этом эскалация конфликта произошла из-за действий провокаторов и очевидцев, снимавших происходящее на видео и призывавших к противозаконным действиями. Так, из соседних населённых пунктов прибыли ещё примерно 300 человек.

«Участниками драки было оказано активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтами также были охвачены сёла Аухатты и Булан-Батыр. По периметру населённых пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блок-посты», — пояснил глава МВД Казахстана.

По словам министра информации и общественного развития республики Даурена Абаева, изначально произошёл бытовой конфликт, который подстрекатели стремились перевести «в межэтническую плоскость». Он также призвал журналистов и блогеров не допустить распространения фейковой информации.

В этой связи заместитель генерального прокурора Булат Дембаев напомнил об уголовной ответственности за умышленные действия по возбуждению межнациональной вражды и розни. Он также добавил, что расследование произошедшего находится на личном контроле главы ведомства.

«Будет обеспечено принятие органами уголовного преследования мер для установления виновных и привлечения их к ответственности. Потерпевшим будет оказана вся необходимая правовая помощь. Сейчас правоохранительные органы в полной мере обеспечивают соблюдение законности, общественную безопасность и правопорядок», — заявил Дембаев.

Поручения Токаева

О ситуации в Жамбылской области также высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева и межведомственную следственно-оперативную группу. Кроме того, глава государства поручил Комитету национальной безопасности и Генеральной прокуратуры «привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию».

«Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта. Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера... Всем семьям погибших и раненых нужно оказать необходимую помощь. Сейчас важно успокоить население. Привлечь к этой работе авторитетных людей, а также Ассамблею народа Казахстана», — говорится в заявлении Токаева.

Он подчеркнул, что мир и общественное согласие являются фундаментом государства.

«Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. Мы не допустим, чтобы отдельные граждане, в том числе и в первую очередь, провокаторы, нанесли ущерб нашему общему достоянию. Уверен, в этом нас поддерживает абсолютное большинство наших соотечественников», — добавил президент Казахстана.