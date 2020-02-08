Россиян нет среди пострадавших в драке на юге Казахстана

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Россиян среди пострадавших во время массовой драки в Казахстане нет. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в республике.
Россиян нет среди пострадавших в драке на юге Казахстана
  • © Кадр: телеканал КТК

«Мы проверили информацию, россиян там нет», — сказал агентству дежурный дипломат.

Конфликт произошёл в Кордайском районе между местными жителями. По последним данным, восемь человек погибли, 40 пострадали.

Также среди пострадавших сотрудники полиции, двое из которых получили огнестрельные ранения. После произошедшего задержаны 47 человек.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства.

Как отметил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, причиной произошедшего стал бытовой конфликт, который провокаторы «подстрекали перевести... в межэтническую плоскость».

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