В Казахстане назвали причину массовой драки с восемью погибшими

Причиной массовой драки на юге Казахстана, в результате которой погибли восемь человек и 40 получили ранения, стал бытовой конфликт. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость», — цитирует его РИА Новости.

Министр призвал журналистов и блогеров публиковать только достоверную информацию и пресекать распространение фейков.

«Необходимо недопущение распространения не только фейковой информации, но и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки. Возможны вбросы старых видео, дезинформация. Мы не должны допустить распространение данных призывов», — подчеркнул он.

По словам Абаева, в настоящее время идут «определённые следственные мероприятия, которые поминутно расскажут, что было, кто виноват, почему это произошло», пишет ТАСС.

Конфликт произошёл в Кордайском районе между местными жителями. По последним данным, восемь человек погибли, 40 пострадали. Также среди пострадавших сотрудники полиции, двое из которых получили огнестрельные ранения. После произошедшего задержаны 47 человек.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства.