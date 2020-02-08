Токаев сообщил о погибших в результате массовой драки на юге страны

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Между жителями села Масанчи в Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в результате которой погибли и ранены люди, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Токаев сообщил о погибших в результате массовой драки на юге страны

«В ряде населённых пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и драки между местными жителями. Этой ситуацией воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые», — цитирует Токаева его пресс-служба.

Президент Казахстана поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить вызвавшие её обстоятельства.

Расследование инцидента возьмёт под контроль генеральный прокурор республики.

Токаев также поручил организовать похороны погибших и оказать необходимую помощь их семьям, а также оценить размер ущерба и принять меры для восстановления инфраструктуры.

«Сейчас важно успокоить население... Генеральная прокуратура должна провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию», — подчеркнул лидер Казахстана.

Он также выразил соболезнования близким погибших граждан.

В конце июня не менее 30 человек пострадали в результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области республики.

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