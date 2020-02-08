Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек

Восемь человек погибли и ещё 40 получили ранения в результате массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Полицейские задержали 47 человек, у них изъято два ружья, рассказал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

«В ходе массовых беспорядков 40 участников (драки. — RT) получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», — сказал он на брифинге. Слова министра приводит РИА Новости.

При исполнении обязанностей также пострадали и полицейские, добавил Тургумбаев, двое из них получили огнестрельные ранения.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что после массовой драки на юге страны есть погибшие.

Конфликт произошёл в Кордайском районе между местными жителями.

Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства.

Расследование инцидента возьмёт под контроль генеральный прокурор республики.