Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек
«В ходе массовых беспорядков 40 участников (драки. — RT) получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», — сказал он на брифинге. Слова министра приводит РИА Новости.
При исполнении обязанностей также пострадали и полицейские, добавил Тургумбаев, двое из них получили огнестрельные ранения.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что после массовой драки на юге страны есть погибшие.
Конфликт произошёл в Кордайском районе между местными жителями.
Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства.
Расследование инцидента возьмёт под контроль генеральный прокурор республики.