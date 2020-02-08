В Киргизии госпитализировали 10 пострадавших при драке в Казахстане
- © Кадр: телеканал КТК
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.
«В Токмокскую территориальную больницу обратились 18 человек за медицинской помощью с различными диагнозами, из них один гражданин Киргизии, 17 — граждане Республики Казахстан. По их словам, увечья они получили в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года во время групповой драки в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Республики Казахстан», — говорится в заявлении в Facebook.
В ведомстве уточнили, что десять граждан Казахстана были впоследствии госпитализированы: восемь из них находятся в отделении травматологии Токмокской больницы, а ещё двое направлены в отделение микрохирургии глаза Национального госпиталя в Бишкеке.
Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.
Ранее в генеральном консульстве России заявили, что россиян нет среди пострадавших в массовой драке на юге Казахстана.
В результате конфликта между местными жителями в Кордайском районе Казахстана восемь человек погибли и ещё 40 пострадали.
Среди пострадавших — сотрудники полиции, двое из которых получили огнестрельные ранения. Полиция задержала 47 участников массовой драки.
Причиной произошедшего стал бытовой конфликт, который провокаторы «подстрекали перевести... в межэтническую плоскость», как заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.