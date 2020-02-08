МВД Казахстана оценило ущерб от массовой драки на юге страны

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В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и свыше 20 автомобилей, заявил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев.
МВД Казахстана оценило ущерб от массовой драки на юге страны
  • © Кадр: телеканал КТК

«В результате хулиганских действий, сопряжённых с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что восемь человек погибли и ещё 40 были ранены в массовой драке между жителями Кордайского района Казахстана.

Полиция задержала 47 участников драки, у них изъято два ружья.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства, а также привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни.

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