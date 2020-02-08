Девять участников крупной драки в Казахстане находятся в реанимации
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«В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке», — приводит ТАСС его слова.
По словам Надырова, шесть человек доставили в клиники Алма-Аты с помощью санитарной авиации.
Ранее в правительстве Казахстана заявили, что после массовой драки к местным медикам обратились 17 граждан Казахстана, 12 человек были госпитализированы.
В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошёл конфликт между местными жителями, в результате которого восемь человек погибли и ещё 40 пострадали.