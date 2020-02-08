После драки на юге Казахстана к медикам обратились более 120 человек

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После массовой драки в Кордайском районе Казахстана за медицинской помощью обратились 127 человек, 12 из них остаются в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
После драки на юге Казахстана к медикам обратились более 120 человек
  • РИА Новости

«В медучреждения доставлены 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке... Всего за медицинской помощью обратились 127 человек, из них после осмотра 84 человека отпущены домой», — говорится в сообщении.

Пять пострадавших были доставлены санавиацией в Алма-Ату, ещё один пациент — в город Тараз (административный центр Жамбылской области).

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область прибыла правительственная комиссия во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым.

Он посетил больницу в селе Кордай и пообщался с пострадавшими в ходе массовой драки жителями.

Ранее в Минздраве Киргизии сообщили, что после массовой драки в Жамбылской области к местным медикам обратились 17 граждан Казахстана и один гражданин Киргизии, десять человек были госпитализированы.

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошёл конфликт между местными жителями, в результате которого восемь человек погибли и ещё 40 пострадали.

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