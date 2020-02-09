В МВД подтвердили смерть десяти человек после драки в Казахстане

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В МВД Казахстана подтвердили, что число погибших в результате массовой драки в Жамбылской области возросло до десяти. Кроме того, там отметили, что в больницах остаются ещё 39 человек.
В МВД подтвердили смерть десяти человек после драки в Казахстане
  • © Vyacheslav OSELEDKO / AFP

«В ходе массовых беспорядков погибли десять человек, 43 были госпитализированы. На сегодня остаются 39 госпитализированных», — сказал замглавы МВД Алексей Калайчиди журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Замминистра добавил, что пять сотрудников полиции пострадали, трое из них получили огнестрельные ранения.

Ранее новостной портал «Хабар 24» сообщил о смерти ещё двух человек в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области.

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошёл конфликт между местными жителями. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства. По его словам, ситуация в Кордайском районе стабилизировалась.

Как отметил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, причиной произошедшего стал бытовой конфликт, который провокаторы «подстрекали перевести... в межэтническую плоскость».

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