Токаев заявил о стабилизации обстановки в районе массовой драки

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в Кордайском районе Жамбылской области, где ранее произошла массовая драка, стабилизировалась.

«Ситуация в Кордайском районе стабилизирована», — написал Токаев в своём Twitter.

Президент подчеркнул, что допустившие трагедию сотрудники госорганов будут наказаны.

«Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь», — добавил он.

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошёл конфликт между местными жителями, в результате которого восемь человек погибли и ещё 40 пострадали.

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