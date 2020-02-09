Токаев заявил о стабилизации обстановки в районе массовой драки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в Кордайском районе Жамбылской области, где ранее произошла массовая драка, стабилизировалась.

«Ситуация в Кордайском районе стабилизирована», — написал Токаев в своём Twitter.

Сит-я в Кордайском р. стабилизирована. Комиссия во главе с Б.Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов,допустивших трагедию,будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответств.гражд.поз-ю — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 9, 2020

Президент подчеркнул, что допустившие трагедию сотрудники госорганов будут наказаны.

«Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь», — добавил он.

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошёл конфликт между местными жителями, в результате которого восемь человек погибли и ещё 40 пострадали.