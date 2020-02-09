У участников беспорядков в Казахстане изъяли 54 бутылки с зажигательной смесью

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана изъяли у участников беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области огнестрельное оружие и 54 бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Казахстана Алексея Калайчиди.

«На сегодня изъяты два охотничьих оружия, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью», — заявил он.

Ранее в МВД Казахстана подтвердили, что число погибших в результате массовой драки в Жамбылской области возросло до десяти.

8 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства. По его словам, ситуация в Кордайском районе стабилизировалась.

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