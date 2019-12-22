«Перенаправить миграционные потоки»: почему Киев намерен запретить украинцам въезжать в РФ по внутреннему паспорту

В Киеве объяснили, почему намерены запретить украинцам въезд в Россию по внутренним паспортам. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, использование загранпаспорта якобы позволит более оперативно оказывать консульскую помощь и поможет предотвратить бегство за границу преступников и должников. По мнению экспертов, эти доводы выглядят весьма сомнительно, поскольку между странами действует соглашение об экстрадиции. Как полагают аналитики, власти Украины хотят усложнить процедуру пересечения границы с РФ для своих граждан, чтобы перенаправить миграционные потоки в государства Европы. Только за первое полугодие 2019 года Россию посетили почти 4 млн украинцев.

Использование украинскими гражданами загранпаспортов для выезда в Россию «даст гарантию» быстрого оказания консульской помощи в случае необходимости, считает глава украинского МИД Вадим Пристайко.

«Цифровая база данных с биометрическими паспортами — это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов», — написал он в Twitter.

Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 21 декабря 2019 г.

Кроме того, введение правила выезда в РФ по загранпаспортам, а не по национальным, позволит не допустить бегства на территорию России должников по алиментам и лиц, нарушивших украинские законы, считает министр.

«Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем», — добавил министр.

Напомним, о намерении запретить с 1 марта 2020 года украинским гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении в МИД Украины сообщили 5 декабря. Об этом СМИ рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По словам дипломата, кабмин подготовил проект постановления о приостановке действия положений соглашений с Россией, касающихся взаимного порядка въезда: по действующим сейчас правилам для этого достаточно предъявить внутренний паспорт или свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет.

Вадим Пристайко.

Twitter

© vprystaiko

Напомним, что, согласно законодательству Украины, для выезда за рубеж граждане страны должны использовать загранпаспорт. В предусмотренных международными договорами Украины случаях вместо загранпаспорта для выезда за границу могут использоваться другие документы.

В частности, специальный порядок выезда и въезда действует между Украиной и Россией. Он был закреплён соглашением между правительствами Украины и РФ об условиях безвизовых поездок граждан от 16 января 1997 года, а также соглашением между кабинетом министров Украины и правительством России о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов двух стран от 18 октября 2011 года.

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Погорельцев объяснил, что необходимость введения новых правил на границе с Россией возникла из-за увеличения количества случаев фальсификации внутренних паспортов и свидетельств о рождении на Украине. Кроме того, ни внутренний паспорт, ни свидетельство о рождении не содержат информацию на латинице, что мешает проверять наличие ограничений, введённых украинскими компетентными органами или Интерполом в отношении выезжающего за рубеж лица.

«В-третьих, паспорт гражданина Украины в форме книжечки имеет низкую степень защиты и может использоваться с изменённой фотографией при пересечении границы третьими лицами, которые совершили или могут совершить противоправные действия, угрожающие государственной безопасности и общественному порядку», — пояснил украинский дипломат, добавив, что существующий упрощённый порядок поездок в Россию «в условиях вооружённой агрессии последней» не отвечает интересам национальной безопасности Украины.

18 декабря эта инициатива была одобрена правительством Украины. Об этом сообщил глава украинского кабмина Алексей Гончарук.

«Уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина — для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», — написал Гончарук в своём Telegram-канале.

Пограничный заслон

Стоит отметить, что ограничения для российских граждан были введены властями Украины ещё в начале 2015 года. По решению украинского правительства россияне лишились возможности посещать соседнюю страну по внутренним паспортам. Тогда Арсений Яценюк, возглавлявший правительство Украины, также мотивировал решение кабмина тем, что мера принята в интересах национальной безопасности государства.

Кроме того, в период действия на Украине военного положения в страну был закрыт въезд для всех граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Напомним, указ о введении на Украине военного положения был подписан Петром Порошенко в ноябре 2018 года, поводом для такого решения стал инцидент в Керченском проливе.

Александр Турчинов

РИА Новости

© Николай Лазаренко

В июне 2019 года запрет на въезд российских граждан мужского пола на Украину был снят — об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Олег Слободян. Однако режим усиленного контроля на границе с Россией сохраняется, добавил украинский чиновник.

Параллельно на Украине велись разговоры о необходимости ужесточить правила выезда украинских граждан в Россию. Так, осенью 2017 года СБУ инициировала общественное обсуждение законопроекта, предполагающего запрет на выезд в Россию для украинских должностных лиц и общественных деятелей. Авторы законопроекта предлагали ввести уголовную ответственность для чиновников за «посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины».

Эту идею подхватили в Раде — в октябре нардепы Андрей Немировский, Андрей Шинькович и Андрей Денисенко зарегистрировали законопроект «О введении временного ограничения права граждан Украины на выезд с Украины в государство-агрессор».

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Предлагаемые депутатами ограничения должны были коснуться не всех граждан, а только госслужащих. Наказанием за нарушение запрета должны были стать увольнение с должности и штраф.

Эту идею поддержал и Александр Турчинов, занимавший тогда пост секретаря СНБО Украины.

«Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ехать только разведчики и шпионы. Так или нет? Если он разведчик, мы найдём способ, как его туда переправить, если шпион, то, я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции. К большому сожалению, у нас активно работает пятая колонна, которая ориентирована на дестабилизацию ситуации в стране. Финансируется российскими спецслужбами», — заявил Турчинов в эфире телеканала «112 Украина».

Впрочем, предлагаемые СБУ и депутатами меры по запрету на выезд в Россию для украинских публичных лиц так и не были приняты.

Напомним, в начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия названа «страной-агрессором». По мнению украинских властей, Россия вмешалась во внутренние дела Украины и приняла прямое участие в донбасском конфликте. Однако доказательств в пользу этой версии Киев так и не представил.

«Просто отговорки»

Однако напряжённость в отношениях двух стран не мешает простым украинцам массово выезжать в Россию для работы. Как подсчитали в украинском МИД в 2018 году, всего в России трудится порядка 3 млн «заробитчан». Кроме того, у многих украинцев в России живут родственники и друзья.

Всего за 2018 год в России побывали 9,1 млн украинских граждан, 7,8 млн из них приезжали с частным визитом, около 600 тыс. — с деловой целью, такую статистику ранее предоставили RT в пограничной службе ФСБ. За первое полугодие 2019 года в Россию с Украины с разными целями въехали 3,9 млн человек, об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.

РИА Новости

© Александр Полегенько

Такая ситуация не устраивает украинские власти, которые хотят снизить интенсивность поездок украинцев в Россию, считают эксперты. При этом интересы простых граждан руководство Украины в расчёт не принимает, отметила в беседе с RT политолог Анна Арямова.

«Решение об отмене въезда в РФ по внутренним паспортам нанесёт вред лишь украинским гражданам, приведёт к лишним издержкам для простых людей. Это очередной бессмысленный шаг украинского руководства, демонстрация ненависти к России», — пояснила Арямова.

По мнению эксперта, Киеву не стоит опасаться, что уголовные преступники будут скрываться в России при сохранении прежнего порядка выезда, так как между странами действует соглашение об экстрадиции и Киев может рассчитывать на выдачу правонарушителей.

Похожей точки зрения придерживается и эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Как отметил эксперт в комментарии RT, доводы украинских чиновников о том, что новые правила помогут остановить выезд из страны преступников и должников, не имеет под собой оснований, поскольку внутренний паспорт точно так же позволяет идентифицировать гражданина, как и заграничный.

«Перечисленные украинскими властями причины введения нового порядка выезда в Россию — просто отговорки. На самом деле складывается впечатление, что Киев просто хочет перенаправить миграционные потоки, перенаправить их с российского направления в Польшу и другие страны. Но на жизни простых людей это нововведение отразится негативно, а администрация Владимира Зеленского сейчас просто продолжает начинания, продвигаемые ещё при Петре Порошенко», — подытожил эксперт.