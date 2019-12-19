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Эксперт оценил решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам

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Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал запрет Киева на пересечение границы с Россией по внутреннему паспорту.
Эксперт оценил решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его мнению, Украина последовательно продолжает курс на ограничение въезда в Россию, однако это окажет минимальное влияние на миграционные процессы.

«Реалии таковы, что у подавляющего числа украинцев уже есть загранпаспорта и для них ничего не меняется. Многие трудовые мигранты просто получат этот документ и продолжат работать в России, как и прежде. Какая-то небольшая часть откажется из-за этого от поездок в Россию. Других кампания запретов Киева лишь подтолкнёт к окончательному решению о безвозвратном переезде с семьями в Россию», — убеждён политолог.

Он добавил, что директива Киева об использовании загранпаспорта при поездках в Россию была вполне ожидаемой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с ФАН оценил решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года.

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