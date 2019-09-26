«Пропагандистская мишура»: в МИД РФ оценили выступление Зеленского с пулей на Генассамблее ООН

Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН было попыткой отвлечь внимание присутствующих от основной повестки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так, президент Украины во время своей речи показал пулю, якобы от которой погиб известный оперный певец Василий Слипак, воевавший в Донбассе. По словам Зеленского, артист «защищал Украину от российской агрессии». Однако Захарова напомнила, что Слипак был членом праворадикальной группировки, о чём украинский лидер почему-то не упомянул. По мнению экспертов, он намеренно исказил факты, чтобы вызвать у западных стран сочувствие к антироссийским настроениям Киева.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на 74-й сессии Генассамблеи ООН было пропагандистским и отвлекало внимание от основной повестки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Вопрос не в красоте фраз и не в красоте цитат, вопрос в видении развития мира и вклада собственного государства в решение крупнейших мировых или региональных вопросов. Конечно, и о себе надо говорить, о своих странах или об объединении стран, но (не надо. — RT) приезжать с вот этой пропагандистской мишурой и, мало того, фокусировать, отвлекая внимание от главного, а это было сделано», — сказала она.

Ранее Зеленский в ходе своего выступления обвинил Россию в «агрессии» против Украины. Он привёл в качестве примера случай с известным украинским оперным певцом Василием Слипаком, который выступал на ведущих мировых площадках и был солистом Парижской национальной оперы.

Он погиб в 2016 году в Донбассе, принимая участие в боевых действиях против ополчения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Владимир Зеленский продемонстрировал присутствующим пулю, которой якобы и был убит Слипак.

«Это украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб в Донбассе, защищая Украину от российской агрессии», — заявил Зеленский.

Василий Слипак

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© @wassyl.slipak

Захарова отметила, что украинский президент не рассказал слушателям, что Слипак добровольно вступил в националистическую организацию «Правый сектор»* и отправился воевать в Донбасс.

«Это не певец, это не оперная дива, которая случайно пала жертвой, — это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне, и эта сторона была точно не под какими-то правильными, высокими лозунгами, и мы все прекрасно знаем, что такое «Правый сектор». Почему-то об этом тоже с высокой трибуны ООН сказано не было», — отметила Захарова.

По мнению дипломата, подобные обороты в речи Зеленского говорят о неопытности его команды, а также о присутствии в его окружении бывших соратников экс-президента Петра Порошенко.

«Мне кажется, всё, что было подготовлено для Зеленского на ГА ООН, — это просто такая подстава», — подчеркнула Захарова.

От Зеленского ожидали новых подходов в отношении России, а не использования приёмов Порошенко, отметил, в свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«С простреленными кусками автобуса и пробитым пулями знаменем Евросоюза любил выступать в международных аудиториях Порошенко. Зеленский с пулей — бледная копия. Как от нового президента от него могли ждать новых подходов, а не избитых приёмов и надоевших многим жалоб на Россию», — написал он в Twitter.

Напомним, в 2017 году Порошенко, выступая в ООН, с трибуны продемонстрировал паспорта якобы российских военных, которые воюют в Донбассе. А на форуме в швейцарском Давосе он показал фрагмент автобуса, который якобы обстреляла Россия в Донбассе.

Отметим, тогда МИД России запросил реальные копии документов, однако со стороны Украины ответа не последовало.

«Мы вчера вечером попросили украинскую сторону предоставить реальные копии документов с фамилиями, поскольку такие корочки, которые были показаны вчера, можно купить и на рынке. Реальных доказательств нет, по состоянию на сегодня украинская сторона не смогла предоставить копии этих документов», — подчёркивал директор второго департамента СНГ министерства Виктор Сорокин.

Пётр Порошенко демонстрирует фрагмент автобуса на форуме в Давосе

Reuters

© Ruben Sprich

А говоря о фрагменте автобуса, который демонстрировал Порошенко, бывший постпред РФ при ООН Виталий Чуркин отметил, что в указанные украинским президентом даты и в обозначенном регионе согласно данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обстрел шёл с направления, где «вряд ли могли находиться ополченцы».

«Ужасный случай, произошедший 13 января с пассажирским автобусом под Волновахой, был использован Киевом для мгновенного, без следствия и суда, обвинения в этом преступлении ополченцев», — подчёркивал тогда Чуркин.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин не раз напоминал, что российских военнослужащих в Донбассе нет, а сама Россия не является участником конфликта.

Владимир Зеленский в Нью-Йорке также рассказал о коротком разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который представляет Россию на Генассамблее ООН. Они встретились на полях ГА, а о содержании беседы украинский лидер рассказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский утверждает, что Лавров поздравил его с успешно проведённым обменом удерживаемыми лицами и отметил, что Москва хотела бы завершения конфликта на востоке Украины. В свою очередь, украинский президент, по его собственным словам, призвал российскую сторону «отдать» Киеву территории.

«Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем всё, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну. Отдадим нам наши территории, обменяем людей», — привёл свои слова Зеленский.

«Правильнее было сказать, что ликвидировали террориста»

На сходство риторики и манеры выступления Зеленского и Порошенко обратил внимание украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

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«Ничего, к сожалению, не меняется. И надежда на то, что политика Порошенко закончится с его уходом, совершенно не оправдывается. Мы видим те же дешёвые трюки и демонстрацию каких-то предметов на трибуне ООН. Это, конечно, совершенно неуместно и вызывает отвращение», — сказал он RT.

По мнению Дудчака, Зеленский мог в ходе своего выступления создать впечатление о себе как о государственном деятеле, а не о «дешёвом лицедее, который повторяет трагические ошибки своего предшественника».

«Конечно, правильнее было сказать, что ликвидировали террориста, расстреливавшего мирных граждан, который ещё и поёт. Но нет, вместо этого Зеленский упомянул только об одной стороне личности этого человека. Ну да, он был певцом, помимо прочего. Но это вовсе не означает, что певцы не могут вступать в запрещённые организации и быть убитыми в связи с этим», — констатировал Дудчак.

Общая антироссийская риторика Зеленского укладывается в ту же канву, в которой идёт внешняя политика Киева с переворота в 2014 году, отметил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с RT он допустил, что по мере ухудшения социально-экономического положения на Украине Зеленский всё чаще будет переходить к антироссийской риторике.

«Он придерживается курса страны, взятого после государственного переворота 2014 года, и сейчас говорить о том, что этот курс будет изменён, не приходится. Я думаю, что в дальнейшем, при усугублении социально-экономической ситуации в стране, Владимир Зеленский всё чаще будет обращаться к антироссийской риторике, чтобы оправдать свои неудачи», — считает аналитик.

Мезюхо убеждён, что западные страны не волнует членство Слипака в организации праворадикалов, куда важнее для них — поддержка Киевом антироссийского курса.

«На самом деле Запад и не волнуют подобного рода подробности. Запад будет тиражировать выступление Зеленского, обвиняющего Россию. Главное для Запада — поддержание антироссийского курса украинским государством, и Владимир Зеленский справляется с этой миссией», — заключил эксперт.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).