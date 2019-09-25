Зеленский показал пулю на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН показал пулю калибра 12,7 мм, которой, по его словам, был убит в Донбассе украинский оперный певец Владимир Слипак.

Видео выступления Зеленского публикует его офис на своей в странице в Facebook.

«Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать», — сказал украинский президент с трибуны.

Зеленский показал пулю и сообщил, что она стоит $10.

«К сожалению, сегодня на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — отметил Зеленский.

Также украинский президент, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что, пока на Украине идёт война, никто не может чувствовать себя в безопасности.