Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что на Украине идёт война

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что, пока на Украине идёт война, никто не может чувствовать себя в безопасности.
Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что на Украине идёт война
  • Reuters

Как указал президент, в современном мире не существует «чужой войны», передаёт «112 Украина».

«Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идёт война на Украине, когда идёт война в Европе. Роковой может стать мысль, что вас это всё не касается и никогда не коснётся», — сказал он.

Зеленский добавил, что нельзя «мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, даже мелочи».

«Потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн, и ценой невнимательности, ценой молчания, бездействия или нежелания уступать собственным амбициям стали десятки миллионов человеческих жизней», — подчеркнул он.

В конце мая Зеленский заявлял, что Украина ведёт «две войны». По его словам, речь идёт о «войне с Россией и войне с коррупцией внутри страны». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить