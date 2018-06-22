«Вашингтон лицемерит»: почему в Атлантическом совете США озаботились разгулом национализма на Украине

На сайте Атлантического совета — американского неправительственного аналитического центра, который считают продвигающим идеологию НАТО, появилась статья о том, что на Украине процветает национализм. В публикации отмечается, что в Киеве «настоящая проблема с праворадикальным насилием», а власти страны даже поощряют экстремистов. При этом автор материала поспешил заверить читателей, что его мнение никак не связано с «кремлёвской пропагандой» и позицией RT. Эксперты отмечают, что статья демонстрирует лицемерие Запада в отношении Украины и одновременно свидетельствует о том, что разгул неонацистов в Киеве уже нельзя не замечать.

Радикальный вопрос

«На Украине настоящая проблема с праворадикальным насилием (и нет, это не заголовок с сайта RT)» — так озаглавлена статья колумниста сайта Atlantic Council (Атлантического совета) — американского экспертного центра, специализирующегося на международных отношениях, — Джоша Коэна.

Бывший сотрудник Американского агентства по международному развитию (USAID) предупреждает: всё, что он написал, «похоже на кремлёвскую пропаганду, но так только кажется». И рассказывает о том, как на Украине буйствуют неонацистские группировки.

Повод для выражения беспокойства западный политолог нашёл серьёзный. Он ссылается на сообщения украинских СМИ о том, что 8 июня украинское Министерство по делам молодёжи и спорта выделило около $17 тыс. неонацистской организации C14 на создание «детского лагеря» и продвижение патриотизма в стране. По словам Коэна, будущие пионервожатые вместе с организованными батальоном «Азов» «Национальными дружинами», а также «Правым сектором»*, «Карпатской Сечью» и другими радикалами отличились при погромах лагерей цыган, демонстраций антифашистов, мероприятий ЛГБТ-сообщества, феминисток и экологов, а также выходками на заседаниях городских советов и даже атакой на мероприятие Amnesty International. И это опасный пример попустительства ультраправого насилия или даже прямое его поощрение.

Сама Amnesty, к слову, вместе с другими правозащитниками — Human Rights Watch (HRW), Freedom House, Amnesty International и Front Line Defenders, 16 июня направила генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову открытое письмо с призывом обуздать и наказать неонацистов.

Коэн, цитируя это обращение, утверждает: «Союзники Украины должны обеспокоиться … что государство не хочет или не может противостоять экстремистски настроенным группам и покончить с их безнаказанностью».

Американец отмечает, что зачастую правоохранители арестовывают жертв праворадикального насилия, а не зачинщиков беспорядков.

И это не удивительно, продолжает он, ведь в правоохранительных органах хватает откровенных неонацистов, таких как, например, начальник отдела охраны объектов стратегического назначения полиции Украины Сергей Коротких, ранее известный под кличкой «Малюта» как белорусский неонацист и боевик «Азова».

Среди других замеченных американским экспертом примеров сотрудничества украинских властей с радикалами — соглашение между властями Киева и С14 об организации так называемой «муниципальной варты» — добровольных дружин по охране порядка — и заявление лидера радикальной структуры Евгена Карася о сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

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«Атлантический совет» — аналитический центр, который плотно работает с американским истеблишментом. Понимание того, что на Украине действительно существует проблема фашизма, у Вашингтона есть. Тот же Курт Волкер наверняка знает, что украинская власть использует в качестве инструмента различные националистические формирования, — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Однако США в этом плане в принципе лицемерны: они отлично видели и ранее, что на территории Украины эти формирования взращивались годами, планомерно получая всевозможную грантовую поддержку, в том числе по линии USAID».

Двойные стандарты

Как отметили опрошенные RT эксперты, в перечень незаконных действий украинских неонацистов, которые приводит Джош Коэн не попали военные преступления добровольческих батальонов в Донбассе, атаки радикалов на российских граждан, такие как, например, нападение на руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьёва в мае этого года, погромы отделений российских банков или попытки блокировать избирательные участки в посольстве и консульствах России на Украине в ходе выборов президента в марте 2018 года. Странную «избирательность» автора, игнорирование ущемление прав русских политологи объясняют геополитическими интересами западных элит.

«Запад криком кричит, когда нарушаются права цыган, венгероязычного и румыноязычного населения, но молчит, когда дело касается русских, русскоязычных. Это и есть двойные стандарты», — отметил в интервью RT политолог Владимир Корнилов.

По словам эксперта, точно также вели себя представители США и стран ЕС в ходе протестов на Майдане в 2014 году, игнорируя неудобные им факты.

«Весь Майдан был расписан свастиками, нацистскими символами, «волчьими крюками», приезжают западные наблюдатели — в упор не видят», — подчеркнул политолог.

Украинский националист из партии «Свобода»

Reuters

© © Valentyn Ogirenko

Джош Коэн демонстрирует тот же уровень «объективности», отмечают эксперты, заявляя, что «антидемократическая идеология» радикальных националистов «противоречит ценностям евромайдана», и не говоря о присутствии на том же «евромайдане» групп радикальных националистов, а среди руководства протестами — лидера националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока.

«Это элемент манипуляции, таким образом, пытаются отделить «хороших» сторонников «евромайдана», от тех людей, которые этот «майдан» и реализовали, ведь неонацистские группировки были главной его ударной силой», — подчёркивает Данюк.

Информационная манипуляция

Эксперт отмечает, что в материале Коэн «содержатся взаимоисключающие параграфы». Сначала автор говорит о разгуле на Украине фашизма, а потом обвиняет пишущих о том же российских коллег во лжи.

«Кремль без колебаний будет упирать на деятельность крайне правых, чтобы распространять ложь о том, что Украина представляет собой некое осиное гнездо фашизма. В то же время Киев по причине собственного бездействия может лишиться поддержки Запада», — сообщает ещё об одном поводе для тревоги колумнист Атлантического совета.

Данюк называет такой подход «элементом информационной манипуляции».

«Берут реальную проблему. Прекрасно понимают, что она существует, и RT и российские гостелеканалы они её не выдумали. Однако, используя существующий на западе антироссийский консенсус, пытаются проблему замылить фейковым влиянием RT или Кремля», — отмечает он.

В результате фокус общественного внимания смещается с разгула ультраправых на мнимую угрозу со стороны Кремля, резюмирует эксперт.

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«Как можно считать, что мы преувеличиваем проблему нацизма, если спикер украинского парламента (Андрей Парубий. — RT) убеждённый национал-социалист, создатель Социал-национальной партии. Всем же понятно, почему он назвал свою партию именно так», — отмечает Владимир Корнилов.

Тщетные надежды

Чтобы сохранить доверие Запада, президент Порошенко должен «очистить» правоохранительные структуру от неонацистов и ввести режим «нулевой толерантности» к их выходкам, считает Джош Коэн.

Однако, по словам экспертов, маловероятно, что к этой рекомендации прислушаются как в Киеве, так и в Вашингтоне. Как отметил Данюк, позицию США в этом вопросе красноречиво демонстрирует голосование на Генассамблее ООН в ноябре 2016-го и в ноябре—декабре 2017-го. Тогда только Украина и Соединённые Штаты выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и современными проявлениями фашизма.

«То, что отдельные эксперты понимают эту проблему, вовсе не означает, что Вашингтон изменит отношение к нынешней украинской власти, которая опирается именно на бандформирования националистов, ведь они являются наиболее эффективным инструментом выяснения отношений между разными группами в элите», — подчёркивает Никита Данюк.

Не ждёт изменений в позиции Киева и Владимир Корнилов.

«Украина, конечно, обращает внимание на критику со стороны Запада, но обычно заявляет, что всё это — элементы гибридной войны со стороны России, не более того», — подытожил политолог.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).