«Сошлись два одиночества»: почему испанская газета El Pais и Пётр Порошенко ополчились на RT и Sputnik

Пётр Порошенко обвинил Россию в распространении фейковых новостей по всему миру, главными «инструментами влияния» назвал телеканал RT и агентство Sputnik и призвал не верить утверждениям российских СМИ о росте националистических настроений на Украине. Эти заявления он сделал в интервью испанской газете El Pais. О современной политике Киева президент говорить не стал. Эксперты считают, что после провала с «убийством» Аркадия Бабченко и упрёков со стороны западных кураторов в пропаганде фашизма у Порошенко нет другого выхода, кроме как обвинять во всех грехах Москву. Аналитики также отметили, что журналист El Pais подыгрывал украинскому лидеру, задавая ему наводящие вопросы.

Обыкновенный фашизм

Президент Украины Пётр Порошенко сделал ряд громких заявлений в испанской прессе. В ходе своего визита в Мадрид он дал большое интервью газете El Pais, в котором попросил помощи у испанского правительства, а также не преминул в очередной раз покритиковать восточного соседа.

Так, по словам Порошенко, Россия, говоря о возрождении фашизма на Украине, «лжёт». Однако в доказательство этого тезиса он почему-то привёл аргумент о страданиях украинского народа во время гитлеровской оккупации.

О современной политической обстановке на Украине Порошенко говорить не стал, скромно умолчав о том, что за последние четыре года в Верховной раде было зарегистрировано около 15 законопроектов, в которых велась речь о пропаганде нацизма. Такую цифру RT назвал источник в аппарате украинского парламента.

«Депутаты предлагают такие идеи, от которых волосы седеют. До 2014 года документов с таким содержанием не было, а все интересы депутатов касались преимущественно тарифов, льгот производителям, избирательного законодательства, назначения чиновников и прочее», — пояснил собеседник RT.

В качестве одного из самых ярких примеров он привёл принятие Радой сразу четырёх законов в 2015 году: «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и о запрете пропаганды их символики», «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов», «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов» и «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке».

В частности, в результате принятия этих законопроектов нардепы запретили советскую символику, включая георгиевскую ленточку, осудили коммунистический режим, а главное — признали борцами за независимость Украины членов УПА* и других националистических организаций.

В марте 2018 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект №8207 «О флаге национального достоинства», в котором депутаты предложили вывешивать на зданиях государственных органов власти флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА).

Пропаганда нацизма на Украине возведена в ранг государственной политики, и этому активно способствуют многие ведомства и министерства, рассказал в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«К примеру, возьмём Институт национальной памяти, который существует на Украине. Его возглавляет человек (Владимир Вятрович. — RT), который совершенно открыто восхваляет коллаборационистов и нацистов, которые были на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Другое дело, что только спустя несколько десятилетий это уже переросло в открытую пропаганду нацизма. Но общая тенденция наметилась ещё в 1990-х годах. И здесь, конечно, большая проблема в том, что вовремя эти тенденции не были пресечены. И на данный момент на Украине коллаборационисты и нацисты, к огромному сожалению, являются главными героями», — отметил Денисов.

Также по теме «Закрывают на это глаза»: в Киеве не признали обвинения конгресса США в героизации нацизма Украина отвергла обвинения конгресса США в поощрении антисемитизма и прославлении нацизма в стране. Ранее 56 конгрессменов обратились...

Националистические тенденции в стране обеспокоили даже западных кураторов Киева.

В конце апреля 2018 года около 50 американских конгрессменов обратились к и. о. госсекретаря Джону Салливану с письмом, речь в котором идёт о росте поддерживаемого на государственном уровне антисемитизма, преимущественно на Украине.

«Список групп и личностей, которых прославляет Украина, включает в себя нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича, ОУН и УПА. Эти парамилитарные формирования и лица сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70—100 тыс. поляков в 1941—1945 годах. Прославление нацизма поддерживает правительство», — отмечают конгрессмены.

Однако ни о чём из этого в ходе интервью Порошенко почему-то не вспомнил, также как и интервьюер в своих вопросах. После обвинения России во лжи в отношении возрождения фашизма на Украине Порошенко перешёл к теме «убийства» Аркадия Бабченко, заявив, что инсценировка была необходима, иначе журналисту якобы грозила смерть от рук российских спецслужб, собиравшихся таким образом дестабилизировать обстановку в стране.

Словесная эквилибристика

Почти половина интервью была посвящена деятельности RT и информационного агентства Sputnik. При этом в большей части вопросов, которые задавал журналист испанского издания Давид Аландете, уже содержались желаемые ответы. Так, говоря о деятельности RT, испанец спросил Порошенко, стала ли «Украина испытательной площадкой фейковых новостей», на что украинский лидер ответил, что для RT уже весь мир стал такой площадкой.

После продолжительного обсуждения «подрывной деятельности» российских СМИ испанский журналист решил в одном вопросе связать вместе RT, Путина и обвинения России в «восхвалении Сталина»: «Когда в марте Путин одержал победу на выборах, Маргарита Симоньян, глава RT и Sputnik, очень обрадовалась, назвав его «вождём». Этот термин среди прочего использовался по отношению к Сталину. Россия его восхваляет?»

Ответ украинского лидера был не просто утвердительным. Он тут же поставил знак равенства между Сталиным и Гитлером — фюрером германской нации, заявив: «Я полагаю также, что глава RT знает, что термин «вождь» в русском языке означает «фюрер». Так из словесной эквилибристики двух собеседников родился синонимический ряд «RT = Путин = Сталин = Гитлер».

«Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слёз. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?» — прокомментировала Маргарита Симоньян в своём Twitter филологическое уравнение Порошенко.

Маргарита Симоньян

© RT

Как пояснил в разговоре с RT доктор филологических наук, профессор Александр Камчатнов, в русском языке слово «фюрер» не является абсолютным синонимом слова «вождь».

«В нашем языке «фюрер» совсем не равнозначно слову «вождь». То, что для немцев одно, для нас совсем другое. Порошенко не понимает. Слово «вождь» в русском языке окрашено в положительные тона. Это глава, предводитель, наиболее сильный и опытный человек», — отметил Камчатнов.

При этом украинский лидер предпочёл снова не вспоминать о недавнем скандале на Украине, связанном с именем Гитлера. Во второй половине апреля 2018 года депутат Львовского городского совета от партии «Свобода» Марьяна Батюк поздравила в социальных сетях лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера с днём рождения.

«Великий человек, как ни крути. Нация и отечество — вот единственная по-настоящему важная доктрина для меня и для всех настоящих националистов», — написала она.

Провокационная запись позднее была удалена, но пользователи соцсетей успели её сохранить.

«Украина по уши в нацизме, и она же с 2014 года кричит о российском фашизме, — заявил в интервью RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. — Они пытаются привязаться к чему угодно, главное — прокукарекать, а солнце может и не всходить».

Слабая позиция

По мнению эксперта, то внимание, которое президент Украины уделил якобы фейковым новостям из России, вызвано крупным международным конфузом. В убийство журналиста Бабченко Россией никто из партнёров Украины не поверил, а после заявлений о спецоперации и возвращения к жизни «покойного» доверие к Киеву упало до нуля.

«Я думаю, это напрямую связано с тем, что Украина крупно обделалась с кампанией по поводу Бабченко и заработала титул главного распространителя фейковых новостей, — заявил Ищенко. — Поэтому это вполне прогнозируемая реакция — кричать о том, что Россия ещё больше распространяет фейков».

При этом репутация у испанского издания El Pais далеко не кристальная, напоминают эксперты. Так, в 2013 году правительство Венесуэлы пыталось засудить его за использование фальшивого фото Уго Чавеса. В феврале 2018-го кубинская Granma отмечала, что газета является инструментом пропаганды на испаноязычном пространстве и традиционно обвиняет Россию во всех смертных грехах.

Надо отметить, что El Pais на протяжении нескольких месяцев ведёт кампанию против RT, бездоказательно обвиняя российский телеканал в распространении фейковых новостей. Так, до и после референдума о независимости Каталонии газета опубликовала ряд статей, содержащих голословные выпады в адрес Москвы, которая якобы вмешивалась в референдум с помощью RT. При этом издание отказало RT в праве на ответ.

Обвинения во вмешательстве неоднократно опровергались официальными лицами. В частности, на прошлогоднюю публикацию El Pais о «русских хакерах», которые якобы помогали властям Каталонии поддерживать сайт, посвящённый референдуму о независимости, ответил бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон.

«Вопрос о связях с Россией не относится к сегодняшней повестке дня. Многие испанские издания публиковали информацию о том, что референдум в Каталонии каким-то образом связан с Россией. Это несерьёзно», — отметил Пучдемон.

«Остановка в районе RT»

С точки зрения президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, атака на российские СМИ выгодна Порошенко ещё и потому, что позволяет получить оправдание преследований журналистов у себя в стране.

«Порошенко сейчас необходимо обосновывать то, что он прессует Кирилла Вышинского и ряд других журналистов, и объяснять это позицией Российской Федерации», — заявил в беседе с RT Абзалов.

Кирилл Вышинский

РИА Новости

По словам эксперта, это свидетельство слабости Украины и её партнёров.

«Чем слабее информационная позиция, тем больше попыток просто взять и отключить канал информации, — объясняет эксперт. — Если в российском информационном поле есть задача что-то рассказать и объяснить, то ряду информационных игроков намного проще взять и отрубить неудобные вопросы, ничего не объясняя».

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Как считает Абзалов, на общий настрой скандального интервью Порошенко повлияли и перемены в руководстве Испании, где накануне к власти пришло правительство левой Испанской социалистической рабочей партии. El Pais, правоориентированная газета, долгое время связывала проблемы с референдумом в Каталонии с Россией. А тут ко двору пришёлся украинский лидер, готовый обвинить Москву во вмешательстве во всё: и в каталонские дела, и в выборы в США, и в брексит.

«Здесь сошлись два одиночества: с одной стороны, El Pais, которая пытается протолкнуть идею об отсутствии внутренних проблем в Испании, а с другой — Порошенко, который ищет микрофон и уши, которые готовы услышать про влияние Российской Федерации во всём мире. Результатом этого замечательного резонанса и стало это «потрясающее» интервью, — подчеркнул эксперт. — Порошенко говорил на темы, в которых вообще не ориентируется, — например, об испанской внутренней политике, а El Pais пыталась что-то представить об Украине, и тоже очень условно. В результате остановились они где-то посередине, в районе RT».

Наводящие же вопросы во время интервью были вызваны желанием получить конкретные ответы, так необходимые испанским журналистам.

«У каждого из игроков была своя картинка. И были не важны высказывания. Каждый услышал то, что хотел. Даже если бы этой встречи не было, а она проходила дистанционно, проблем бы это не вызвало. Точно так же были бы заданы вопросы под те ответы, которые нужно было получить», — подытожил Дмитрий Абзалов.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).