«Решение за дипломатами»: адвокат Вышинского не исключает его обмена на осуждённого в России гражданина Украины

Обмен арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского на отбывающего срок в России гражданина Украины не исключён. Адвокат главы РИА Новости Украина Андрей Доманский заявил, что готов участвовать в подобных переговорах. Юрист подчеркнул, что решение по этому вопросу будут принимать политики и дипломаты. Доманский отметил, что защита направила на имя Петра Порошенко ходатайство об отказе Вышинского от украинского гражданства, но в администрации президента пока не подтвердили получение документа.

Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского готова участвовать в переговорах по его обмену на Романа Сущенко или другого украинского гражданина. Об этом РИА Новости заявил адвокат журналиста Андрей Доманский. В то же время он отметил, что решение должны принимать политики.

«Об этом позволено думать прежде всего политикам и дипломатам. Что касается юристов, то адвокат в первую очередь работает на защиту интересов Вышинского. Я как его защитник буду представлять и защищать его права и интересы в суде, защищать его невиновность», — сказал Доманский.

4 июня Мосгорсуд признал виновным в шпионаже украинца Романа Сущенко. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Прокурор просил для подсудимого 14 лет лишения свободы. При этом ФСБ называет Сущенко сотрудником украинских спецслужб, а новостное агентство «Укринформ» — своим корреспондентом. Адвокат украинца Марк Фейгин считает обмен своего подзащитного на Вышинского возможным.

«Позиция Киева мне известна, они хотят его (Сущенко) обменять», — сказал юрист, добавив, что обмен должен произойти немедленно, «чтобы завершить это компромиссом».

При этом в Москве равноценным возможный обмен не считают. В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Вышинский работал на Украине как заявленный корреспондент и поводом для обысков и арестов послужила его журналистская деятельность. В то же время Сущенко не подавал документы и заявление на оформление журналистской визы, когда въезжал в Россию.

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора по его делу

© Илья Питалёв / РИА Новости

Доманский подчеркнул, что вопрос о том, на кого могут обменять Вышинского, также будут решать политики. При этом, если решение будет принято, понадобится ещё согласие самого журналиста, отметил адвокат.

«С учётом его последнего заявления, которое было сделано в пятницу, он фактически считает, что вся операция, которая была направлена против него, была проведена именно с этой целью», — заключил он.

Напомним, что Вышинского задержали 15 мая по подозрению в госизмене. 17 мая Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу. Апелляцию на арест Вышинского суд отклонил.

Выход из гражданства

В эфире телеканала «Россия 1» Доманский заявил, что защита направила прошение об отказе Вышинского от украинского гражданства. Сейчас у него два паспорта, российский и украинский.

Ранее глава РИА Новости Украина объявил об своём решении в ходе заседания апелляционного суда. Он также обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.

При этом в Государственной миграционной службе Украины заявили, что Вышинский не сможет выйти из украинского гражданства до окончания судебного процесса против него. В ведомстве сослались на статью 18 закона «О гражданстве Украины», согласно которой выход из гражданства страны не допускается, если ходатайствующему об этом лицу сообщено о подозрении в совершении преступления или если в отношении него есть обвинительный приговор суда, который вступил в законную силу и подлежит исполнению.

«Пока не завершится судебный процесс, выход из гражданства Украины невозможен», — цитирует ведомство УНН.

Вербовка на «собеседовании»

Обмен на украинского гражданина — не единственная выгода, которую Киев пытается извлечь из суда над Кириллом Вышинским. 2 июня корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович сообщила, что украинские силовики попытались завербовать её, когда она приехала в Херсон, чтобы освещать процесс над коллегой.

Она рассказала, что 1 июня её вывели из здания апелляционного суда и доставили в отделение украинской спецслужбы. Там с ней в течение нескольких часов вели беседу, после чего вынудили подписать документ о готовности сотрудничать с СБУ и докладывать о сотрудниках РИА Новости.

«Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ», — сообщила она.

В свою очередь, в СБУ заявили, что всего лишь провели с Высокович «собеседование», а сама журналистка якобы получила «большую сумму денег» за поездку на Украину. Обвинения в вербовке силовики объяснили тем, что Высокович «не удалось выполнить задание», сообщает УНН.

Министерство иностранных дел призвало международные структуры и мировое сообщество дать оценку действиям СБУ. По словам дипломатов, инцидент в очередной раз продемонстрировал, что «свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование».

«Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — подчеркнули в ведомстве.