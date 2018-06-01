В миграционной службе Украины прокомментировали ходатайство Вышинского о выходе из гражданства

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В Государственной миграционной службе Украины заявили, что глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет выйти из украинского гражданства до окончания судебного процесса против него. Об этом информирует УНН.
В миграционной службе Украины прокомментировали ходатайство Вышинского о выходе из гражданства
  • Reuters

Как заявили в ведомстве, в статье 18 закона «О гражданстве Украины» указано, что выход из гражданства страны не допускается, если ходатайствующему об этом лицу сообщено о подозрении в совершении преступления или если в отношении него есть обвинительный приговор суда, который вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Миграционная служба уточнила, что «пока не завершится судебный процесс, выход из гражданства Украины невозможен».

Ранее адвокат заявил о планах подать в администрацию президента Украины ходатайство о выходе Вышинского из украинского гражданства до 4 июня.

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