В миграционной службе Украины прокомментировали ходатайство Вышинского о выходе из гражданства
- Reuters
Как заявили в ведомстве, в статье 18 закона «О гражданстве Украины» указано, что выход из гражданства страны не допускается, если ходатайствующему об этом лицу сообщено о подозрении в совершении преступления или если в отношении него есть обвинительный приговор суда, который вступил в законную силу и подлежит исполнению.
Миграционная служба уточнила, что «пока не завершится судебный процесс, выход из гражданства Украины невозможен».
Ранее адвокат заявил о планах подать в администрацию президента Украины ходатайство о выходе Вышинского из украинского гражданства до 4 июня.