Адвокат рассказал о сроках подачи ходатайства Вышинского о выходе из гражданства Украины
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, текст ходатайства журналист уже написал.
«В понедельник оно будет подано в администрацию президента. Мы уже заявили (о подаче ходатайства. — RT), но физически мы не можем в Киев сдать — сами понимаете, пятница, вечер», — сказал Доманский.
По его словам, в понедельник, 4 июня, ходатайство будет официально зарегистрировано.
Доманский затруднился ответить, насколько быстро президент Украины Пётр Порошенко сможет рассмотреть ходатайство.
Ранее адвокат Вышинского заявил, что арест журналиста будет обжалован при первой возможности.