Вышинский попросил Путина принять меры для его освобождения

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, выступая в ходе судебного заседания в Херсоне, где рассматривается апелляция на его арест, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все меры для того, чтобы он вышел на свободу.

«Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства», — сказал Вышинский.

Ранее Вышинский заявил, что обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства Украины.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день был задержан Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.