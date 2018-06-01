Вышинский попросил Путина принять меры для его освобождения
- РИА Новости
«Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства», — сказал Вышинский.
Ранее Вышинский заявил, что обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства Украины.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день был задержан Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.