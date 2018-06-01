Вышинский попросил Путина принять меры для его освобождения

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, выступая в ходе судебного заседания в Херсоне, где рассматривается апелляция на его арест, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все меры для того, чтобы он вышел на свободу.
Вышинский попросил Путина принять меры для его освобождения
  • РИА Новости

«Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства», — сказал Вышинский.

Ранее Вышинский заявил, что обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства Украины.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день был задержан Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.

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