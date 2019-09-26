Зеленский рассказал о своём разговоре с Лавровым на полях ГА ООН

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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал,что обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

«Господин Лавров подошёл ко мне, сказал, что: «Я хочу познакомиться. И хочу вам сказать, что мы очень хотим, чтобы закончилась война на Донбассе» и поздравил меня с обменом», — цитирует «112 Украина» Зеленского.

Он заявил, что в свою очередь Украина делает всё для достижения мира.

Ранее Лавров сообщил, что обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

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