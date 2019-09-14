«Затягивает время»: Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
- РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе могут состояться только после переговоров в нормандском формате, то есть между представителями Украины, России, Германии и Франции.
«Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в нормандском формате, потому что это часть минских договорённостей. Поэтому говорить преждевременно. У нас может быть только теоретический диалог. Условия все прописаны в минских договорённостях», — заявил Зеленский.
По его словам, также необходимо произвести обмен людей и разведение войск сначала в Золотом и Петровском, а затем по всей линии соприкосновения длиной около 400 км.
«А только после этого мы можем говорить про формат выборов… Если мы считаем, что Донбасс — это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству», — подчеркнул президент.
- globallookpress.com
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, со своей стороны, сообщил, что Киев планирует провести местные выборы, в том числе в Донбассе, до 2020 года.
«Мы не собираемся проводить ещё много-много фейковых выборов, которые уже были на той территории», — заявил Пристайко, ссылаясь на прошедшие ранее выборы в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Напомним: 11 ноября 2018 года на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. По их результатам временно исполняющим обязанности главы ДНР стал Денис Пушилин. На этот же пост в ЛНР был выбран Леонид Пасечник. На выборах присутствовали иностранные наблюдатели и представители СМИ. Явка составила выше 75%, серьёзных нарушений зафиксировано не было. Однако Киев результаты выборов не признал.
Ожидая согласования
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что Зеленский требует выполнения определённых условий, а сам при этом не готов их исполнять.
«Позиция, высказанная Владимиром Зеленским, немногим отличается от слов его предшественника Петра Порошенко. К сожалению, Украина при Зеленском также не выполняет Минские соглашения, как и во времена правления Петра Алексеевича. Действующий президент, судя по всему, вновь затягивает время, для того чтобы не выполнять договорённости в рамках минского процесса», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, Зеленский ещё до конца не сформировал своё мнение по Донбассу и способу урегулирования текущего конфликта. Политолог предполагает, что позиция украинского президента станет более ясной после его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.
- Reuters
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«Судя по некоторым заявлениям американского лидера, США намереваются несколько скорректировать свою политику по отношению к Украине. И Зеленский в ходе встречи с Трампом получит указания от своих западных кураторов. В том числе и указания по вопросу будущего Донбасса и по вопросу позиции Киева в отношении минского процесса и работы в рамках нормандского формата», — сказал Мезюхо.
Отметим, что 13 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что на предстоящей встрече с американским коллегой Зеленский намерен обсудить вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Точная дата переговоров ещё не определена, но, по словам временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, лидеры могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.
Отсутствие единства в Киеве
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак, со своей стороны, отмечает, что и внутри киевской власти нет единой позиции относительно самопровозглашённых республик на востоке страны.
«Для самой встречи в нормандском формате Киев должен сделать первый шаг. Должна быть единая позиция всех, кто говорит от имени киевской власти. Беда в том, что на Украине нет окончательной позиции. Непонятно, что им мешает выполнять Минские соглашения, с учётом того, что политическая сила президента имеет большинство в парламенте», — рассказал RT Дудчак.
Он уверен, что для того, чтобы начался прогресс в разрешении конфликта, какие-то шаги должен предпринять именно Киев, потому что в ЛНР и ДНР не саботировали минские договорённости и свою часть соглашений выполняют.
Напомним, что в Минских соглашениях прописан особый статус Донбасса. Ранее источник RT в Министерстве иностранных дел Украины сообщал, что Зеленский намерен завершить войну на востоке страны на своих условиях.
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор высказывал мнение, что следует реализовать в Донбассе сценарий, «не предусмотренный Минскими соглашениями». Это означает введение международных миротворцев в зону конфликта и интегрирование территорий ЛНР и ДНР в состав Украины.
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