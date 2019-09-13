Военнослужащий ДНР погиб при обстреле в Донбассе

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Военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрела населённого пункта Коминтерново.
Военнослужащий ДНР погиб при обстреле в Донбассе
  • РИА Новости

«С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей, оказывая им помощь по укрытию в безопасном месте от начавшегося обстрела», — приводит сообщение управления Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что армия Украины открыла огонь по селу сразу после отъезда патруля миссии ОБСЕ.

Ранее в ДНР заявили о предотвращении взрыва на железной дороге.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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