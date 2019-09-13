Зеленский считает преждевременным говорить о выборах в Донбассе

Короткая ссылка
Говорить о выборах на неподконтрольной Киеву территории Донбасса пока рано, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сначала нужно провести встречу в нормандском формате.
Зеленский считает преждевременным говорить о выборах в Донбассе
  • РИА Новости

«Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в нормандском формате, потому что это часть минских договорённостей. Поэтому говорить преждевременно», — сказал Зеленский во время совместного брифинга с коллегой из Эстонии Керсти Кальюланд. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что «сначала вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск», а после этого можно говорить «про формат выборов на оккупированных территориях».

«Если мы считаем, что Донбасс — это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству», — сказал президент.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.

Также в посольстве Франции на Украине заявили, что французский лидер Эммануэль Макрон уделяет вопросу встречи лидеров в нормандском формате «очень большое личное внимание». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить