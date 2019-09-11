Посол Франции рассказал о подготовке встречи в нормандском формате

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Французский лидер Эммануэль Макрон уделяет вопросу встречи лидеров в нормандском формате «очень большое личное внимание». Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.
Посол Франции рассказал о подготовке встречи в нормандском формате
  • Reuters

«Сегодня происходят очень тесные контакты на уровне президента республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно президентами Зеленским и Путиным в надежде провести эту встречу ещё до конца текущего месяца», — цитирует «Укринформ» дипломата.

По его словам, Макрон «уделяет этому вопросу очень большое личное внимание».

«Поэтому мы надеемся, что эта запланированная встреча может реализоваться», — добавил он.

Ранее Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.

Как отмечали в Кремле, стороны демонстрируют политическую волю к возобновлению таких переговоров на высшем уровне. 

В конце августа Макрон заявил о планах провести встречу лидеров нормандского формата в сентябре.

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