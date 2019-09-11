Посол Франции рассказал о подготовке встречи в нормандском формате
- Reuters
«Сегодня происходят очень тесные контакты на уровне президента республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно президентами Зеленским и Путиным в надежде провести эту встречу ещё до конца текущего месяца», — цитирует «Укринформ» дипломата.
По его словам, Макрон «уделяет этому вопросу очень большое личное внимание».
«Поэтому мы надеемся, что эта запланированная встреча может реализоваться», — добавил он.
Ранее Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.
Как отмечали в Кремле, стороны демонстрируют политическую волю к возобновлению таких переговоров на высшем уровне.
В конце августа Макрон заявил о планах провести встречу лидеров нормандского формата в сентябре.