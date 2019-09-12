В ДНР заявили о стремлении к «максимальной интеграции» с Россией
- РИА Новости
«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», — цитирует Пушилина его пресс-служба.
По его словам, «если быть максимально откровенным, то до указа президента России о выдаче российских паспортов по упрощённой системе настроения у людей были не такими оптимистичными».
В июле президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Как отмечали в МВД России, порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться соответствующими упрощёнными процедурами.
Указывалось, что жители самопровозглашённых ДНР и ЛНР подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
В январе Пушилин заявлял, что интеграция с Россией перешла в «интенсивную фазу».