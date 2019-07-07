«Рассмотрение нереально»: может ли петиция партии Порошенко повлиять на возвращение России в ПАСЕ

Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Пётр Порошенко, обнародовала петицию в адрес ПАСЕ с призывом отменить решение о восстановлении полномочий российской делегации. Двумя неделями ранее это решение спровоцировало кризис в отношениях Украины и Совета Европы. Также Порошенко агитирует европейцев ввести дополнительные санкции против России. По мнению экспертов, петиция в первую очередь рассчитана на украинского избирателя, которому перед выборами в Раду экс-президент пытается продемонстрировать стремление якобы защитить интересы страны. Однако на самом деле действия Порошенко, напротив, могут лишь навредить интересам Украины, считают аналитики.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» агитирует украинцев подписать петицию, требующую от Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение о восстановлении прав российской делегации в этом международном органе.

«Мы призываем высокопоставленных членов ПАСЕ отменить решение Парламентской ассамблеи о восстановлении права голоса и участия России», — сообщается на сайте политобъединения.

С просьбой поддержать петицию к гражданам Украины обратился и лично Пётр Порошенко. Тем не менее за два дня подписи под документом поставили лишь 12,5 тыс. человек.

Закликаю українців підписати петицію до ПАРЄ із вимогою скасувати рішення про повернення російської делегації.



Підпиши петицію до ПАРЄ! Захисти Україну! https://t.co/7A1f62bHp5https://t.co/mv9ZNt1Tbq — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 июля 2019 г.

Также «Европейская солидарность» призывает Парламентскую ассамблею Совета Европы ввести против России санкции за невыполнение решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных в прошлом году за нарушение российской границы в Керченском проливе. Москва ранее подчёркивала «отсутствие у арбитража юрисдикции» рассматривать инцидент.

Также по теме «Возвращение важно для всех»: ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме. Соответствующая резолюция...

Одновременно партия Порошенко советует европейцам не снижать давления на РФ, утверждая, что отмена любых ограничительных мер «является признаком ослабления международной коалиции в поддержку Украины».

Напомним, 26 июля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия российской делегации. За день до этого ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии организации.

Восстановление полномочий РФ в этой международной структуре повлекло бурную реакцию со стороны делегаций Украины, Грузии, Литвы, Эстонии и Латвии. В знак протеста они покинули зал заседания ПАСЕ. К ним присоединились некоторые представители Словакии и Польши.

Украина также отозвала посла при Совете Европы «для консультаций» и заявила о приостановке своей работы в Парламентской ассамблее, а позже отказалась принимать наблюдателей ПАСЕ на досрочных парламентских выборах и отменила встречу наблюдательной миссии организации с президентом Владимиром Зеленским.

РФ является членом Совета Европы с 1996 года. В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее и ряда других полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией. Москва, в свою очередь, перестала участвовать в заседаниях ПАСЕ и прекратила перечислять членские взносы в бюджет организации.

Перекладывание ответственности

Как отметил в интервью RT политолог Ростислав Ищенко, петиция Порошенко против возвращения России в ПАСЕ в первую очередь нацелена на украинского избирателя.

«Они пытаются собрать побольше голосов, и это никаким образом не касается Совета Европы. Это элемент внутриполитической борьбы и мобилизации своего электората, — отметил в интервью RT Ищенко. — Якобы они будут бороться за права Украины, которыми пренебрёг президент Зеленский».

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сразу же после восстановления полномочий России в ПАСЕ начал активно использовать этот повод для критики новых властей республики. «Ранее мы таких ударов не пропускали», — написал он в своём Facebook 25 июня.

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28 июня Порошенко заявил, что возвращение России в ПАСЕ — первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

Другой представитель «Европейской солидарности», вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, раскритиковала президента Владимира Зеленского за то, что накануне судьбоносного заседания ПАСЕ он отказался встретиться с украинской делегацией и согласовать позиции по вопросу возвращения России в европейскую структуру. А по мнению главы делегации, депутата «Европейской солидарности» Владимира Арьева, Зеленский вообще должен был проконсультироваться по этому вопросу с Порошенко, который подсказал бы правильное решение.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, также выдвигающийся на досрочных выборах в Раду от партии Порошенко, назвал возвращение России в ПАСЕ следствием «президентских выборов на Украине и бездействия нового президента».

Однако сам Владимир Зеленский заявил, что не мог повлиять на решение о возвращении России в ПАСЕ, так как оно было принято «уже давно». «Я делал всё, что я могу, но всё это уже было постфактум», — оправдывался Зеленский.

В свою очередь, глава Администрации украинского лидера Андрей Богдан обвинил в случившемся Петра Порошенко.

«Реакция ПАСЕ — это реакция мира на поведение Порошенко. Это решение было принято уже давным-давно, до нашей победы. Он всячески его пытался отсрочить, он не боролся с решением — он боролся с датой его вынесения», — заявил 1 июля Богдан в интервью РБК-Украина.

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При этом Дмитрий Разумков — председатель партии Зеленского «Слуга народа» — раскритиковал поведение украинской делегации в ПАСЕ, заявив, что «это неконструктивно, неправильно — развернуться и уйти».

Как отметил в интервью RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш, эксплуатация темы интеграции с Европой — один из главных коньков программы Порошенко. Он даже свою партию назвал так, чтобы при сокращении получалось ЕС, напомнил эксперт, и теперь экс-президент свои «успехи» на этом поприще противопоставляет политике новой администрации Украины.

«У Порошенко просто нет других тем, кроме европейской, которые он бы мог использовать с успехом для себя, — заявил Коктыш. — Да, на какую-то часть украинцев это повлияет, но вряд ли даст что-то большее».

Слабые перспективы

По мнению экспертов, на международном уровне петиция партии Порошенко обречена на провал.

«Рассмотрение этой петиции в ПАСЕ нереально. Кто такой Порошенко? Он теперь всего лишь частное лицо», — утверждает Кирилл Коктыш.

26 июня демарш украинской делегации в ПАСЕ поддержало лишь ограниченное количество стран, но даже они не готовы идти на конфликт с организацией, отмечают эксперты.

AFP

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Так, Словакия, которую поначалу Киев записал в свои союзники, открестилась от поддержки Украины. Польша ограничилась гневными заявлениями, сообщив, что готовит «совместную резолюцию» ряда стран по этому вопросу. А МИД Латвии и вовсе заявил, что страна не будет по примеру Украины приостанавливать участие в деятельности ПАСЕ. По словам премьера Эстонии Юри Ратаса, правительство его страны не поддерживает выход из Парламентской ассамблеи в ответ на возвращение туда российской делегации. О продолжении работы в этом международном органе заявили также представители Литвы и Грузии.

Даже глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл, хотя и осудил возвращение России в Парламентскую ассамблею, отметил, что Украина не должна отказываться от участия в деятельности этой структуры.

Что же касается самой Украины, то министр иностранных дел страны Павел Климкин и постпред Киева в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявили, что возвращение России в Парламентскую ассамблею стало результатом настроя европейских стран на «новую нормальность» и примирение в отношениях с РФ. По мнению украинских дипломатов, Киеву теперь придётся жить в иной реальности.

«Делегации стран Прибалтики вышли вместе с Украиной из зала, но через пять минут вернулись — сказали, что погорячились, и их не так поняли. Думаю, Украина тоже не посмеет выйти из ПАСЕ», — считает Кирилл Коктыш.

По мнению Ростислава Ищенко, нынешняя инициатива Порошенко может только навредить Украине.

«Даже при всей недалёкости украинских политиков они прекрасно понимают, что если в Европе сложился консенсус по поводу возвращения России, то никакая петиция Украине не поможет, скорее даже повредит, потому что будет раздражающим фактором, — утверждает политолог. — Но у Порошенко внутриполитические соображения превалируют над внешнеполитическими и даже действуют в ущерб интересам Киева на международной арене».