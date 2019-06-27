В Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ

Большая часть членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации России, при этом против проголосовал лишь один её член, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.

Об этом говорится в заявлении спикера парламента Словакии Андрея Данко и руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи.

«Большинство членов словацкой делегации в ПАСЕ на историческом голосовании в понедельник 24 июня проголосовали за возвращение права голоса делегации России. За это проголосовали представители партий правящей коалиции Любош Блага, Павол Года и Радован Балаж. Против проголосовал представитель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик», — приводит заявление РИА Новости.

Как отметили авторы, представители правящих партии в делегации поддерживают возвращение России права на голосование.

«Мы очень рады, что и благодаря нам Россия в понедельник назад получила (в ПАСЕ. — RT) то, что ей принадлежит», — отметили они.

При этом в заявлении подчёркивается, что «речь идет об официальной позиции Словацкой республики», а оппозиционный депутат Полячик «злоупотребил своими полномочиями», когда подписался под совместным заявлением делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Украины, в котором критикуется Совет Европы.

В итоге подписанный документ был истолкован таким образом, что Словакия якобы покинула ПАСЕ «в знак протеста против того, что России были возвращены ее права».

«В том, что касается Словакии, это чистая ложь. Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко и руководитель постоянной национальной делегации в ПАСЕ Любош Блага категорически дистанцируются от вышеуказанного заявления (нескольких стран. — RT), которое находится в прямом противоречии с тем, какую позицию Словакия занимает», — указали авторы.

На очередном заседании словацкого парламента депутатам предложат исключить Полячика из членов постоянной делегации республики в ПАСЕ, отметили они.

Ранее ассамблея приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия России. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались — 15.

После этого делегации нескольких стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России.