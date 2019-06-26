Делегации семи стран приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии вслед за Украиной решили покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

Как отмечается, данное решение последовало после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме.

«Делегации из шести стран плюс Украина обратятся к парламентам своих стран с предложением отозвать национальные делегации ПАСЕ и выйти из ПАСЕ до конца года», — сказал он в беседе с РБК.

Кроме того, глава украинской делегации Владимир Арьев опубликовал в своём Facebook совместное заявление членов делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ.

«Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в ассамблее во время следующих сессий», — указывается в заявлении.

26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, которой предлагалось не подтверждать полномочия делегации России.

Позднее ассамблея приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия России. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались — 15. Документ, в частности, предписывает, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств».

В Совете Федерации, комментируя RT решение ПАСЕ, отметили, что это свидетельствует о возвращении Совета Европы к своим уставным началам.