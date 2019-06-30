В Польше рассказали о подготовке проекта резолюции по России в ПАСЕ

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Несколько стран, выступающих против восстановления полномочий России в ПАСЕ, намерены работать над общим проектом резолюции, чтобы выразить своё возмущение по данному вопросу.
В Польше рассказали о подготовке проекта резолюции по России в ПАСЕ
  • Reuters

Об этом рассказал «Радио Польша» маршал польского сената Станислав Корчевский.

«Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию», — отметил он, рассказывая о встрече представителей других стран в Люблине по случаю празднования 450-летия подписания Люблинской унии.

По словам Корчевского, резолюцию обсудят представители Польши, Литвы, Эстонии, Украины, Словакии и Грузии.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила в полном объёме полномочия России. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались 15.

После этого делегации нескольких стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России, при этом в Словакии поддержали решение по России и отметили, что против проголосовал лишь один член делегации страны, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.

Также возвращение России в ПАСЕ приветствовал МИД Франции.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.

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