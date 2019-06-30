В Польше рассказали о подготовке проекта резолюции по России в ПАСЕ

Несколько стран, выступающих против восстановления полномочий России в ПАСЕ, намерены работать над общим проектом резолюции, чтобы выразить своё возмущение по данному вопросу.

Об этом рассказал «Радио Польша» маршал польского сената Станислав Корчевский.

«Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию», — отметил он, рассказывая о встрече представителей других стран в Люблине по случаю празднования 450-летия подписания Люблинской унии.

По словам Корчевского, резолюцию обсудят представители Польши, Литвы, Эстонии, Украины, Словакии и Грузии.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила в полном объёме полномочия России. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались 15.

После этого делегации нескольких стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России, при этом в Словакии поддержали решение по России и отметили, что против проголосовал лишь один член делегации страны, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.

Также возвращение России в ПАСЕ приветствовал МИД Франции.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.