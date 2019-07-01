Латвия не намерена покидать ПАСЕ из-за решения по России

Латвия не планирует приостанавливать своё членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации. Об этом заявила представитель МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица в эфире «Латвийского радио».

По её словам, в Риге считают, что «не нужно принимать никаких поспешных и радикальных решений».

«Было предложение для наших парламентариев покинуть не только это заседание, но и вообще приостановить свою работу в ПАСЕ, но это нужно очень тщательно оценить», — цитирует её ТАСС.

Калниня-Лукашевица пояснила, что в случае выхода из ПАСЕ у Латвии больше не будет возможности влиять на происходящее в ассамблее, а также принимать участие в дискуссиях.

Представитель МИД указала, что латвийская делегация будет продолжать координировать свои действия со странами Балтии и региона, выступившими против восстановления полномочий России в организации.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались 15.

Позднее член украинской делегации Сергей Соболев сообщил, что делегации шести стран решили покинуть сессию вслед за Украиной. Речь шла о делегациях Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии и Эстонии.

Позднее делегации Литвы и Грузии в ПАСЕ заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.