Партия Порошенко подготовила петицию в ПАСЕ против возвращения России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ.

«Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для России», — говорится в сообщении на сайте партии.

В частности, члены партии также призывают ПАСЕ усилить санкции против России за невыполнение требования Международного трибунала ООН по морскому праву относительно освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.

Кроме того, «Европейская Солидарность» призвала ПАСЕ не ослаблять давления на Россию до возвращения на Украину «всех узников Кремля», а также до тех пор, пока Москва не выполнит обязательств по восстановлению суверенитета Украины.

«Отмена любых санкций против России посылает крайне негативный сигнал. Это является признаком ослабления международной коалиции в поддержку Украины и ставит под сомнение другие санкции», — заключили авторы петиции.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву следует «временно приостановить» участие в ПАСЕ из-за решения по России.

В свою очередь, Порошенко выразил опасение из-за возможного эффекта домино в вопросе снятия антироссийских санкций после того, как 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.