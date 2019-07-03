Климкин выступил за приостановку участия Украины в ПАСЕ

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию Liga.net заявил, что украинской стороне необходимо «временно приостановить» своё участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Климкин выступил за приостановку участия Украины в ПАСЕ
  • Reuters

«Что касается ПАСЕ, когда я вижу, что там происходит — это патология. Мы должны временно приостановить своё участие в ПАСЕ и посмотреть, что будет дальше. Мы не должны звать их наблюдать за нашими выборами. Кто эти люди, которые будут учить нас демократии, как лучше делать? Ну, реально - вот эти, что ли, которые Россию вернули в ПАСЕ?» — сказал он.

По словам министра, в ближайшие дни будет утверждён алгоритм действий.

«Но это не значит, что мы должны навсегда покинуть ПАСЕ, иначе Россия там будет делать всё, что хочет. Мы не должны нигде оставлять Россию в покое», — добавил он.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы. 

Глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье, комментируя это решение, отметила, что Украина как член СЕ «находится под наблюдением ассамблеи и обязана пригласить ассамблею для наблюдения» за выборами.

1 июля комитет украинского парламента по иностранным делам рекомендовал приостановить участие делегации Украины в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.

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