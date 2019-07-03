В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
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Об этом говорится на сайте организации.
«Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением ассамблеи и обязана пригласить ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами», — указала она, добавив, что сожалеет о решении украинских властей.
Вместе с этим она отметила, что готова обсудить улучшение отношений между ассамблеей и украинским парламентом и делегацией Украины в ПАСЕ.
Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил об отзыве приглашения для наблюдателей ПАСЕ на выборы в парламент.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал данное решение украинской стороны.