Калашников оценил отзыв приглашений наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду
- РИА Новости
«Украинский делегат всё больше показывает своё лицо. Они и так уже своими агрессивными действиями, которые я видел в понедельник и вторник на прошлой неделе, отвратили от себя всех, даже тех, кто их поддерживал раньше. Теперь они проявляют недоверие ко всей ПАСЕ», — заявил депутат.
Он подчеркнул, что подобное проявление недоверия к ПАСЕ говорит о том, что страна не следует главным принципам организации.
«Основная цель организации — мониторинг, поддержка демократии, прав человека, верховенства права», — напомнил Калашников.
Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил об отзыве приглашения для наблюдателей ПАСЕ на выборы в парламент.