Калашников оценил отзыв приглашений наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду

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Кирилл Горшенин
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал отмену приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы в украинский парламент.
Калашников оценил отзыв приглашений наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду
  • РИА Новости

«Украинский делегат всё больше показывает своё лицо. Они и так уже своими агрессивными действиями, которые я видел в понедельник и вторник на прошлой неделе, отвратили от себя всех, даже тех, кто их поддерживал раньше. Теперь они проявляют недоверие ко всей ПАСЕ», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что подобное проявление недоверия к ПАСЕ говорит о том, что страна не следует главным принципам организации.

«Основная цель организации — мониторинг, поддержка демократии, прав человека, верховенства права», — напомнил Калашников.

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил об отзыве приглашения для наблюдателей ПАСЕ на выборы в парламент.

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