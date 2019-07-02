На Украину прибыла делегация наблюдателей ПАСЕ по выборам в Раду
- Reuters
«Да, они уже прилетели. Ожидается, что сегодня председатель Верховной рады подпишет письмо об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы для делегации ПАСЕ», — приводит ТАСС слова депутата Рады Владимира Арьева.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Верховную раду.
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий также пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на выборы в парламент.