В Киеве пообещали не допустить российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

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Украина не допустит российских наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в Верховную раду.

Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире украинского «5 канала».

«Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами. Я хочу сразу чётко заявить, что мы, очевидно, такого не примем», — приводит её слова ТАСС.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы для наблюдения на выборах в Раду, если ассамблея подтвердит полномочия российской делегации.

26 июня ПАСЕ подтвердила в полном объёме полномочия России.

За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против выступили 62, воздержались 15.

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