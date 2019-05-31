ЦИК Украины разрешила 90 организациям наблюдать за выборами в Раду
- РИА Новости
«Комиссия, рассмотрев соответствующие ходатайства, предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года 40 общественным организациям», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что всего 90 общественным организациям к настоящему времени выданы соответствующие разрешения.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не будет открывать в России зарубежные избирательные участки во время выборов в Раду.
Досрочные парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.