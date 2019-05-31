ЦИК Украины разрешила 90 организациям наблюдать за выборами в Раду

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Центральная избирательная комиссия Украины разрешила 90 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время досрочных выборов в Верховную раду. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.
ЦИК Украины разрешила 90 организациям наблюдать за выборами в Раду
  • РИА Новости

«Комиссия, рассмотрев соответствующие ходатайства, предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года 40 общественным организациям», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что всего 90 общественным организациям к настоящему времени выданы соответствующие разрешения.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не будет открывать в России зарубежные избирательные участки во время выборов в Раду.

Досрочные парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.

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