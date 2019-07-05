«Легитимность поставят под сомнение»: почему в партии Зеленского заявили о возможном срыве выборов в Раду

Председатель украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил об угрозе срыва выборов в Верховную раду. Голосование должно состояться 21 июля, но из-за решения апелляционного суда провести повторную жеребьёвку политических партий якобы может быть отложено. Разумков считает, что для проведения выборов в срок придётся переделывать выборные бюллетени, часть которых уже отпечатана, но денег на это в бюджете не предусмотрено. Источники RT в политических кругах Украины уверены, что выборы пройдут в срок, а заявление правой руки президента Украины может быть вызвано стремлением мобилизовать избирателей на фоне падения рейтинга «Слуги народа».

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что досрочные выборы в Верховную раду, назначенные на 21 июля, находятся под угрозой срыва. Причиной, по его мнению, может стать озвученное днём ранее решение Шестого апелляционного административного суда провести новую жеребьёвку политических партий, участвующих в выборах. По её результатам изменится порядок расположения партий в бюллетенях для голосования. Их придётся печатать заново, а денег на это, по словам Разумкова, в бюджете страны не предусмотрено.

«Ситуация достаточно опасная, поскольку, насколько мне известно, часть бюллетеней напечатана. Мне трудно говорить о цифре, она соотносится с 5 млн. Это значит, что потрачена часть бюджетных средств. И это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь ресурс дополнительный, который в бюджете не предусмотрен», — заявил политик.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, комментируя решение судебных властей, также заявила, что «эта акция направлена на срыв выборов». ЦИК и партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» заявили, что будут обжаловать решение Шестого апелляционного административного суда.

В свою очередь, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович поддержал решение о проведении пережеребьёвки. Конкурент Рабиновича по борьбе за электорат русскоязычного юго-востока страны, лидер партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев выступил против, обвинив «платформу» в потворстве срыву выборов.

За деньгами — к Гройсману

4 июля Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск Аграрной партии, которая 3 июля потребовала провести новую процедуру распределения порядковых номеров партий в избирательных бюллетенях. По мнению аграриев, украинский ЦИК нарушил права других политических сил, когда 29 июня без проведения жеребьёвки внёс в бюллетени Движение новых сил Михаила Саакашвили. Партию просто добавили в уже сформированный 26 июня список под последним номером — 22. Само Движение новых сил отказалось выдвигать претензии к ЦИК.

Центризбирком Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Как сообщает портал Gordon.ua, ещё 2 июля полиграфический комбинат «Украина» начал печатать избирательные бюллетени. 1 июля Центризбирком заказал печать более 63 млн бланков на сумму свыше 281,8 млн гривен.

Как отмечают эксперты, для того чтобы напечатать новые бланки, Центризбиркому потребуется запрашивать выделение дополнительных средств из бюджета. Этот шаг потребует одобрения правительства и нынешнего состава Рады. Однако ни премьер Виктор Гройсман, ни большинство депутатов украинского парламента не заинтересованы в проведении выборов 21 июля, ведь тогда они рискуют потерять свои должности, полагают аналитики.

«На печать бюллетеней в принципе должны найтись деньги, но тогда вступает в игру уже премьер-министр со своими интересами, — отметил в разговоре с RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — А у него интерес — продлить своё пребывание в должности премьер-министра. Отложить выборы на какое-то время ему выгодно, тем более что его политический проект (партия «Украинская стратегия». — RT), скорее всего, не преодолеет пятипроцентный барьер на выборах».

Как отметил в комментарии RT политолог Владимир Корнилов, обеспокоенность украинского ЦИК и Дмитрия Разумкова вызвана ещё и тем, что существующее украинское законодательство не позволяет оперативно решить вопрос с печатью бюллетеней, даже если после пережеребьёвки будет выделено дополнительное финансирование. Ещё в мае Центризбирком сообщал, что может не успеть изготовить бюллетени из-за сложного механизма госзакупок, предусматривающего проведение тендера. Тогда вопрос удалось решить, но он может возникнуть снова, если потребуется перепечатывать бланки документов, ведь до выборов осталось чуть больше двух недель.

«У них нет физически времени для того, чтобы под эти выборы, назначенные на 21 июля, напечатать нужное количество бюллетеней, — считает Владимир Корнилов. — «Совершенное» украинское законодательство не предусматривает целого ряда нюансов».

Бенефициары «срыва»

Инициатор пережеребьёвки Аграрная партия Украины, которая якобы грозит срывом выборов в Раду, не раз становилась фигурантом политических скандалов. Ранее в украинских СМИ писали о борьбе различных групп влияния за контроль над этой политической силой, которая хотя и не присутствует в Раде, но широко представлена в местных органах власти.

Так, как отмечал ранее портал «РБК-Украина», аграрии заслужили репутацию политических спойлеров, оттягивающих голоса у активно работавших на селе политических структур, например «Батькивщины» или Радикальной партии. В последние годы «аграриев» связывали с самыми разными покровителями — от Игоря Коломойского до Петра Порошенко. На нынешних выборах в Раду список политической силы возглавил певец, ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, известный песнями про вареники, сало и крапиву.

Михаил Поплавский

globallookpress.com

© Oleg Gordienko/Russian Look

Согласно данным опроса общественного мнения социологической группы «Рейтинг», опубликованным 4 июля, за эту политическую силу собираются голосовать лишь 0,3% украинцев.

«Я не знаю, почему Аграрная партия подала иск в суд о пережеребьёвке, — заявил Михаил Погребинский. — У неё и сейчас нет шансов преодолеть барьер, и в случае переноса выборов тоже не будет. Возможно, что их кто-то простимулировал, у кого есть интерес».

Среди тех, кто мог быть заинтересован в срыве досрочных выборов в Верховную раду, по мнению эксперта, помимо Владимира Гройсмана, могут быть и ведущие деятели нынешнего состава Верховной рады.

«Нынешнему парламенту выгодно, чтобы он ещё какое-то время оставался у власти, — считает политолог. Совершенно ясно, что тот же Парубий после выборов уже не будет спикером парламента — ни при каких обстоятельствах, поэтому он заинтересован в срыве выборов».

Другой интерес

Впрочем, источники RT на Украине считают, что дело вовсе не в срыве выборов, а шум по этому поводу для партии Зеленского, скорее всего, пиар-ход.

«Смета выборов утверждается Верховной радой, и поиск дополнительного финансирования действительно может стать проблемой. Но я бы не сгущал краски — выборы на Украине однозначно пройдут. Заявление Разумкова скорее является попыткой мобилизовать избирателей. Рейтинги «Слуги народа» падают, выборы пройдут в самый разгар отпускного сезона — и надо хоть как-то привлечь избирателей на участки», — утверждает источник RT в партии «Народный фронт».

Как отмечает украинское издание Strana.ua, на самом деле Дмитрий Разумков опасается не срыва выборов, а пережеребьёвки. Ведь если она пройдёт, то главным проигравшим станет занимающая сейчас первое место в бюллетенях партия «Оппозиционный блок» Евгения Мураева. СМИ связывает её с олигархом Игорем Коломойским. Эта политическая сила де-факто дублирует название и повестку более популярной «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Нахождение в первой строчке бюллетеня облегчает ей перетягивание голосов от партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Этим же объясняются настойчивые требования «Оппозиционной платформы» провести пережеребьёвку, чтобы лишить спойлера технического преимущества.

В свою очередь, партия «Слуга народа» заинтересована в том, чтобы «Оппозиционная платформа» получила как можно меньше голосов. Сейчас эта партия стабильно занимает второе место в рейтингах и является главным конкурентом политической силы Владимира Зеленского, особенно на русскоязычном юго-востоке Украины.

Согласно данным социологической группы «Рейтинг», позиции партии «Слуга народа» ослабевают. С середины июня партия Зеленского потеряла почти 5% в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. «Оппозиционная платформа», напротив, демонстрирует положительную динамику.

«Окружение Владимира Зеленского не заинтересовано в срыве выборов, а вот все остальные партии — да. Чем больше времени пройдёт до выборов в парламент, тем ниже будут рейтинги «Слуги народа». Мы видим это уже сейчас», — прокомментировал RT предвыборную ситуацию источник в Радикальной партии.

Успеть в срок

Собеседник RT в Радикальной партии также отметил, что именно по причине падения рейтинга «Слуги народа» администрация президента Украины попытается сделать всё, чтобы выборы прошли 21 июля.

«Выборы на Украине пройдут даже в том случае, если дополнительные бюллетени не будут напечатаны», — считает источник в среде «радикалов».

В то же время, по словам Михаила Погребинского, ситуативным союзником Зеленского может стать экс-президент Пётр Порошенко.

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые

РИА Новости

Ему тоже было бы выгодно, чтобы выборы в Раду прошли как можно раньше. Бывший украинский лидер, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел, заинтересован в скорейшем получении депутатской неприкосновенности, пока он не растерял свой электоральный потенциал.

«Я думаю, что будет найден способ не срывать выборы, поскольку в этом заинтересован Порошенко, — отмечает Погребинский. — Если пройдёт ещё какое-то время, он может совсем не пройти в парламент, а пока у него есть хорошие, почти стопроцентные шансы преодолеть пятипроцентный барьер. А люди, которые сидят в структурах, принимающих решения, это в основном люди, связанные с Порошенко».

Владимир Корнилов подчёркивает, что в проведении выборов в срок заинтересованы и многие другие участники политического процесса на Украине.

«Выборы всё-таки проведут, ведь затрачены солидные средства — не только государственные, но и деньги различных олигархов, — подчёркивает политолог. — Однако после выборов их легитимность неоднократно поставят под сомнение. В первую очередь те политики, кто не попадёт в Верховную раду».

Источник RT в партии «Самооборона» также считает, что ситуация вокруг предполагаемого «срыва» выборов уже негативно сказывается на представлениях об Украине за рубежом.

«Окружение Зеленского забывает, что украинские новости внимательно читают европейские и американские партнёры. И они могут задаться вопросом, почему Зеленский не в состоянии организовать проведение выборов. Подобного рода заявления, сделанные Разумковым, могут негативно сказаться на имидже нового украинского президента», — считает собеседник RT.