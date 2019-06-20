Порошенко вызовут на допрос

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызовет на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба.
Порошенко вызовут на допрос
  • РИА Новости

По его словам, на допросы на следующей неделе вызваны свидетели Сергей Тигипко и Владимир Макеенко.

«После проведения допросов этих свидетелей нами будет вызван, соответственно, и экс-президент», — цитируют Трубу «Украинские новости».

Также он заявил, что суд уже удовлетворил 12 ходатайств следователей ГБР о доступе к документам.

«Мы будем делать выемки в банках, регистрационных службах, администрации президента», — сказал он.

По его словам, бюро расследует пять уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко возбудили пятое дело.

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