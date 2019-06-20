Порошенко вызовут на допрос
- РИА Новости
По его словам, на допросы на следующей неделе вызваны свидетели Сергей Тигипко и Владимир Макеенко.
«После проведения допросов этих свидетелей нами будет вызван, соответственно, и экс-президент», — цитируют Трубу «Украинские новости».
Также он заявил, что суд уже удовлетворил 12 ходатайств следователей ГБР о доступе к документам.
«Мы будем делать выемки в банках, регистрационных службах, администрации президента», — сказал он.
По его словам, бюро расследует пять уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко возбудили пятое дело.